欧洲复兴开发银行：俄罗斯衰退呀威胁全球经济

欧洲复兴开发银行（The European Bank for Reconstruction and Development，EBRD）预测东欧大部分地区在近期会有温和的经济改善，但是该行对处于对立状态一年多的乌克兰以及俄罗斯则是提出了不那么乐观的看法。

欧洲复兴开发银行指出，俄罗斯和乌克兰之间的敌对将使得两国都在2015年维持经济衰退，而该行1991年成立以来所提供针对性援助的其他33个国家则是被认为都会有温和的经济扩张走势。

报告认为，东欧以及欧洲中部多个国家的经济在2015年都会因为各自的低利率，以及欧元区这个它们最大的出口市场更低的利率环境而有改善。

但是报告也指出，在2014年已经有6.8%萎缩的乌克兰经济可能在2015年再萎缩7.5%，这相比欧洲复兴开发银行仅仅几个月前提出的5.0%衰退走势要更严重。俄罗斯则是被认为会维持衰退直到2016年结束，主要的压力依然来自更低的石油和天然气价格，以及西方国家就乌克兰危机所实施的制裁。

欧洲复兴开发银行说，亲俄罗斯分离主义分子在乌克兰东部的叛乱严重扰乱了区域经济，这一问题加上“乌克兰格里夫纳贬值，更紧张的经济政策，能源税的上涨以及信贷持续紧缩等不利影响，将在2015年对经济有持续的压力”。

不过欧洲复兴开发银行也指出，如果乌克兰战乱不再恶化，该国政府积极实施国际货币基金组织所制定的经济改革项目，经济可能在2016年有3%的增长。

至于俄罗斯的情况，该行对衰退的前景也有略好一点的判断，称考虑到近期油价的复苏，该国的经济衰退程度可能是4.5%，而不是之前提出的4.8%的预测值。欧洲复兴开发银行也警告说，俄罗斯的衰退可能影响到其邻国，如果不是受到俄罗斯的拖累，它们的复苏走势应该会更强劲。

欧洲复兴开发银行的报告称，“俄罗斯经济的深度衰退对于那些与该国有较强经济关联的国家而言，产生了强于预期的负面影响。俄罗斯的经济衰退恶化了东欧，高加索地区以及中亚的前景。”

报告说，在俄罗斯和乌克兰冲突的经济破坏可能造成的最严重扩散场景中，“冲突的升级对整个地区都有显著的溢出效应，并导致对俄罗斯经济制裁的深入和扩大。在最极端的情况下，这一区域性的风险可能演变成全球性的经济威胁”。

欧洲复兴开发银行代理首席经济学家汉斯·彼得·兰科斯（Hans Peter Lankes）指出，该行所针对的国家具有极大的地缘政治广度，很多客户国家的前景也是相当乐观的，但是可能的问题还是会来源于俄罗斯。他说，“与欧元区国家关系紧密的国家，其前景自然是乐观的，但是俄罗斯的衰退还是会引起其他经济体的关注。”