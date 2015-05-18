中信国际：人民币最迟在2018年可实现基本自由兑换

中信银行（国际）首席经济师廖群周一预测，最迟在2018年中国可完成汇率改革，届时人民币可实现基本自由兑换。

他在一论坛上称，人民币国际化的大背景下，料今年人民币兑美元不会大幅贬值，人民币总体上仍有所低估，但幅度不大，料未来三至五年有空间再升10%。

其同时补充道，估计最迟在三年后人民币可实现基本自由兑换，以被纳入特别提款权(SDR)货币。

中信银行（国际）行长兼行政总裁张小卫在同一论坛亦表示，预期人民币于2025年将成为全球第三大储备货币，仅次于美元及欧元。

“中国资本账开放与汇率自由波动的时间表可能会提前，人民币明年初很大机会被IMF纳入SDR，正式成为国际认可全球储备货币。”他称。

他认为，若人民币能加入SDR，各国政府为维持外汇储备稳定需要配置人民币，届时人民币占全球储备货币的比重将由今年0.4%到2025年的15%，将成为全球第三大储备货币。

与此同时，美元占全球储备货币比重，将由今年60.7%，降至2025年的52%。

此外，一带一路亦将推动内地企业以人民币为支付结算和投资货币，国际跨国公司的现金管理池中也将配置人民币，以满足支付结算和投资需要。

未来两年，A股有机会获纳入大摩MSCI新兴市场指数，令基金增加配置，全球使用人民币比率亦会提高。