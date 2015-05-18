伊拉克以及也门局势再起 国际油价"顺势"反弹

周一(5月18日)欧市盘初，国际油价上涨，受伊拉克及也门的情势拖累，市场对中东石油供应感到担忧；但伊朗称石油输出国组织(OPEC)不太可能减产以及美国石油产量增加的迹象，则抑制油价涨幅。

市场担心伊拉克的冲突及沙特对也门的袭击，可能扰乱石油生产或供应路线，油价从而获得支撑。

伊斯兰国(IS)武装分子称，他们控制了伊拉克西部城市拉马迪(Ramadi)，这是自去年夏季以来伊拉克政府最大的一次失利。

也门方面，一位路透目击者周一称，在五天休战期结束后，沙特为首的联军恢复对也门亚丁胡塞武装的空袭。亚丁是接近中东向欧洲重要输油线路的港口城市。

虽然中东地区爆发冲突，但分析师称，油市仍供应过剩，而且如果美国产油量回升、石油输出国组织(OPEC)产量依然高企，那么供应过剩的情况可能会恶化。

伊朗副石油部长Rokneddin Javadi周一称，OPEC不太可能在6月会议上减产；一旦与主要国家达成取消石油出口禁令的协议，伊朗方面希望石油出口能在三个月内恢复到制裁前的水准，即每日大约250万桶。

美国方面，高盛表示，尽管今年下半年石油产量料将下降，但2016年日产量将增加20.5万桶。

“市场开始担心，油价超过每桶60美元将鼓励美国加大页岩油生产，”澳新银行(ANZ)周一称。但分析师指出，大多数生产商要求更高的油价，以平衡预算。

德意志银行称，按照当前油价计算，仅有阿联酋、卡塔尔和科威特这几个主要石油出口国的预算依然维持平衡。

2017年5月交割的布伦特原油期货合约仅较现货价格每桶高出4美元，表明市场预计油价不会很快大涨。

北京时间15时40分，布伦特原油期货价格上涨1.15%，报67.58美元/桶；美国原油期货价上涨1.51%，报60.59美元。