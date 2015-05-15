人民币纳入SDR可能性较大 料吸引外储管理者

花旗(Citi)驻纽约的十国集团外汇策略全球主管Steven Englander周五(5月15日)在报告中称，人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的SDR(特别提款权)以及中国资本市场开放将提升外汇储备管理者对人民币的兴趣。同时，外汇储备管理者也需要意识到，在危机来临时依靠抛出人民币资产换取美元流动性也有一定难度。

花旗指出，考虑到中国在全球商品贸易中的比重已经超过美国，且中国推动内外部资本市场开放，人民币加入SDR获得成功的可能性较大。预计私营部门全球投资者和外汇储备管理者对人民币的兴趣将会更浓厚。

花旗认为，人民币有望成为欧元和美元的一个替代品，后两者在全球外汇储备中的比重高达85%。

根据国际清算银行(BIS)外汇交易量数据，2013年时在岸和离岸人民币交易量就已超过部分十国集团货币，比如新西兰纽元和瑞典克郎，此后在全球外汇交易中的比重显著增长。

根据花旗估算，2015年一季度离岸人民币交易量同比增长了25%。

花旗指出，中国央行(PBOC)与多国央行签订货币互换协议，但其规模与储备总量相比仍然很小。外汇储备管理者可能预测人民币会演变为欧元的一个初级版本，在美元贬值时有所走升，反之亦然。