2015/5/15黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/15 11:46

基本面：

"汇通网5月15日讯——希腊重启最大港口比雷埃夫斯港的出售案，对国际债权人做出让步。不过尽管希腊做出让步，但德国央行(Bundesbank)没有放松针对希腊的强硬立场的迹象。

魏德曼表示，鉴于禁止向成员国政府提供货币融资的规定，其认为下面这种做法不对，即向无法从市场融资的银行提供贷款，而这些贷款又被用于购买无法入市筹资的本国政府债券。

在希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人进行谈判之际，政府与央行的关系若恶化，则可能令业已艰难的谈判雪上加霜。债权人称，希腊政府拒绝按欧洲的规则行事，这让债权人感到愤怒。

汇通网5月15日讯——伊朗革命卫队海军周四(5月14日)在波斯湾向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火，美国官员称这似乎是伊朗用武力解决过往商船法律纠纷的最新行动。这次突发事件无疑让船运行业感到紧张。

奥巴马周四表示，当海湾国家受到威胁时，美国将考虑动用军事力量进行保护。美国国防部没有排除再次命令美军舰为经过霍尔木兹海峡的商业船只护航的可能。美国还将与他们合作抗击暴力极端分子行动。

汇通网5月15日讯——周四(5月14日)市场的焦点始终不离美联储加息的时点，虽然当日数据好坏参半，但总体来看，在本周一系列美国经济数据公布后，多数市场分析并不认为美联储会很快升息。在这样的预期打压下，美元指数连跌三日至四个月低位。

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技术面：

昨日黄金再收小阳，带长上影，金价试探了周线分水岭1225的阻力，最高至1227.03，这是投石问路，当然，日线级的kdj还在强势区运行，macd强势。但是4小时周期，金价受阻于1221.73，金价回落MA6下方，macd收阴，dif与dea死叉，kdj在超买区死叉，显示亚盘有回调需求。

今日观点：

综上所述，今日周线收盘，本周涨幅过大，有回调需求，关注1220.77能否突破，如不能突破，那么金价有可能回调1210、1202附近。

今日思路：阻力位1218、1224.94、1289；支撑位1214.35、1202.48、1198.79、1183.23；

1.黄金1221.73附近做空，止损1228看1202.9、1198、1184；

2.黄金跌破1202.94做空，止损1218看1198、1183；

3.白银17.4企稳做空，止损17.76看16.8；

4.美加1.1981做多，止损1.1927看1.2044；

5.美日119.16做多，止损119.07看119.65；

6.澳元0.8092做空，止损0.8164看0.8010、0.7847；

7.欧元1.1443附近做空，止损1.1454看1.1392、1.1350；

8.英镑1.5878做空，止损1.589看1.5734、1.5451；

9.美瑞突破0.9158做空，止损0.9175看0.9071、0.8891；

10.镑日188.56做多，止损189.68看187.06；

11.欧日136.07附近做多，止损135.9看136.25、137.9；

12.美指93.36做空，止损93.65看92.65；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



