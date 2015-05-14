2015/5/14黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/14 16:20

基本面：

"汇通网5月14日讯——周三(5月13日)纽约时段，美国零售销售数据给市场带来久违的激情。疲软的零售数据好像缓缓的流水上突然卷起的狂风，使得整个金融市场泛起了浪涛。在此施压下，美元指数跌至三个月低位，而现货金价跳涨2%，远高于1,200美元关口，至五周高位。其他市场上，欧元兑美元升至四日高位，除了美国疲软数据支撑外，欧元区当日公布的经济数据中规中矩；油价小幅下跌0.5%，尽管上周原油库存减少但仍接近纪录高位施压油价。

具体数据显示，美国4月零售销售月率持平，预期0.2%，前值1.1%。分析指出，本次数据较前值录得较大跌幅，其原因是美国家庭购置汽车及大件商品速度放缓；此外虽汽油价格保持在低位，但消费者倾向于将节省的开支用于储蓄而非消费；本轮数据表明美国经济在第二季度初始的复苏仍较为艰难，不足以使得美联储在9月前启动加息。

欧元区一系列GDP数据具体显示，法国一季度GDP年率初值0.7%，预期0.7%，前值0.2%；德国一季度季调后GDP季月率初值0.3%，预期0.5%，前值0.7%；欧元区一季度GDP年率初值1%，预期1%，前值0.9%。

欧元区一系列CPI数据具体显示，法国4月CPI年率0.1%，预期0.1%，前值-0.1%；德国4月CPI年率终值0.5%，预期0.4%，初值0.4%；欧元区3月工业产出月率-0.3%，预期持平，前值+1.0%。

有关希腊问题的忧虑也并未对市场产生太大影响。日内，欧元集团主席dijsselbloem称，希腊偿还欠款是积极的、争取时间的举动。争取来的时间可以进行进一步协商，需要在6月底前达成协议，债权人与希腊对主要的改革问题观点依然不一。

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技术面：

昨日金价收大阳线，最高冲击月线阻力关口1218，收盘在日线阻力关口1210上方，而K线几乎是光脚形态，macd阳线拉升，趋势dif与dea上升，kdj位于50上方80附近，属于强势看多区，周图显示金价打破布林中轨阻力；4小时图，金价在关键阻力位1214.35下方，ma6与布林上轨成为双重支撑，macd结构看多，kdj超买；

今日观点：

综上所述，今日行情偏多头走势，亚盘有回调，这是近期一个惯常走势，关注1214.35能否企稳，如能企稳，那么金价有可能突破1218至1225附近。

今日思路：阻力位1218、1224.94、1289；支撑位1214.35、1198.79、1183.23；

1.黄金企稳1214.35附近做多，止损1210看1218、1225；

2.黄金跌破1214.35做空，止损1218看1198、1183；

3.白银17.07企稳做多，止损16.96看17.76、18.11；

4.美加1.1953做多，止损1.1927看1.2044；

5.美日119.16做多，止损119.07看119.65；

6.澳元0.8107做多，止损0.8034看0.8131、0.8293、0.8518；

7.欧元1.1256附近做多，止损1.1221看1.1362、1.1390；

8.英镑1.5693做多，止损1.5620看1.5769、1.5878；

9.美瑞突破0.9158做空，止损0.9175看0.9071、0.8891；

10.镑日187.04做多，止损186.68看188.56；

11.欧日134.89附近做多，止损134.52看135.97、136.25、137.9；

12.美指94.06做空，止损94.65看92.65；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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