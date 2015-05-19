2015/5/13黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/5/13 9:11

基本面：

"汇通网5月13日讯——周三(5月13日)进入本周市场行情走势的高潮。亚洲时段，投资者可以稍加留意日本的未季调经常帐，之后重点关注中国方面公布的一系列重要经济数据，虽然中国央行近来实施了一系列刺激举措，但目前市场上对于中国增长放缓的担忧情绪却在不断增加，如果中国数据疲软将施压澳元，如果数据良好，澳元将会受到支撑。

欧洲时段，欧元区和英国都会有重要数据公布。首先投资者关注法国和德国的GDP数据，其次重点关注德国CPI，最后关注欧元区GDP和欧元区工业产出。随着欧洲央行QE的实施，欧元区尤其是德国经济复苏步伐加快，近来经济数据表现一直不错。若日内公布数据向好将支撑欧元，反之打压欧元。

此外，投资者密切留意英国方面公布的就业数据，以及英国央行发布的通胀报告，这对英镑未来的走势方向有重要的趋势性影响，大选之后市场的关注点又转移到了英国经济上，良好的英国经济增长背景近来一直支撑英镑走高，日内英国数据和通胀报告是否还能让英镑更进一步值得我们期待。

纽约时段，美国方面还会公布一系列重要的经济数据，其中市场最为关注的还是4月份的零售销售数据，该数据对于晚间美元走势方向具有明确的指引。另外，交易原油的投资者也不能忽视美国官方公布的EIA的原油库存数据，通胀该数据的变化都会引发原油价格的大幅变动。"

技术面：

昨日金价收出中阳线，布林中轨转平，金价收盘在日线分水岭上方也同时居于中轨上方，MA6与中规保持基本平衡旳势态在中轨下方运行，macd阳线开始有些抬头，dif与dea也有抬头向上的势头；4小时走势图显示Ma6上穿中轨，并远离中轨，金价目前受MA6线支撑，macd阳线转弱，dif与dea有待进一步确认方向。

今日观点：

综上所述，今日行情偏多头走势，关注1194.8阻力是否打开，如能有效打开，并能企稳，那么金价有可能重回1210上方甚至1225附近。

今日思路：阻力位1194.8、1210；支撑位1192.58、1187、1180.8；

1.黄金升破1194.8附近做多，止损1191.61看1205、1210；

2.黄金跌破1192.58做空，止损1195看1187、1180；

3.白银16.66企稳做多，止损16.36看16.86、17.76、18.11；

4.美加突破1.2030做空，止损1.2047看1.1939；

5.美日119.68做空，止损120.27看119.49、118.71；

6.澳元0.8011升破做多，止损0.7945看0.8071、0.8131；

7.欧元1.12260附近做空，止损1.12160看1.124、1.1269；

8.英镑1.5641做多，止损1.5620看1.5709、1.5878；

9.美瑞0.9282做空，止损0.9340看0.9226、0.9079；

10.镑日187.54做多，止损186.8看188.36；

11.欧日134.53附近做多，止损133.8看134.8、135.97；

12.美指94.46做空，止损94.65看94.32、93.97；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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