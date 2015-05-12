亚洲早盘外汇市场分析

欧元综述：欧元兑美元报开1.1144，处于波动区间1.1133-1.1207的较低端，遭受《华尔街日报》报道和欧元兑英镑沽盘(有望重返0.7200下方)的打压。该报报道称国际货币基金组织(IMF)正在讨论应对希腊退出的紧急计划。鉴于缺乏任何重要美国经济数据，市场依然聚焦希腊和周二7.50亿欧元IMF贷款偿付及欧元集团布鲁塞尔会议，虽然已为未能达成明确改革协议和向希腊发放最后一批72亿欧元贷款做好准备。奥地利财长Schelling称会谈显现进展，虽不足以提供支持，欧元兑美元下跌至1.1135，但希腊财长瓦鲁法基斯(Varoufakis)称希腊会在周二偿还贷款，这缓解了部分压力。欧元兑美元走高还源于英镑兑美元强劲反弹，后者刷新2015年高点，从而令前者升至纽约时段高点1.1175，但欧元兑英镑沽盘抑制升势，并迫使其下跌至日内低点1.1131。此后，欧元兑美元逐渐反弹至1.1170，因欧元集团新闻发布会并无意外或达成协议，但指会谈总体取得进展。1510ET，欧元兑美元报1.1156。

日元综述：美元兑日元报开119.92，此前汇价自亚洲低点119.46稳步反弹至欧洲高点120.04，受到一执行价120.00的大型到期期权吸引，同时欧元兑日元报开133.64，处于波动区间133.49-Y134.35的低端，因希腊债务和改革问题令欧元普遍承压。美元兑日元未偏离120.00期权到期水平太远，同时经济数据缺乏也未能助推市场活动，且美联储威廉姆斯(Williams)评论仅获微弱关注，他称每一次FOMC会议都有升息可能，并预计经济增长将回升，且首季GDP是重大异常。美元兑日元追随美国国债收益率波动，且有望收于近日内高点，并呈买盘基调。欧元兑日元最初受到欧元总体走弱的影响，跌至133.51后吸引逢低买盘，而后回升至133.95。欧元兑日元继续维持狭窄区间，并在下跌至133.64后缓慢攀升至纽约高点134.05。1507ET，美元兑日元和欧元兑日元分别报120.10和133.99。

澳元综述：亚洲市澳元兑美元高开，在周末中国降息后升至0.7947，然后宏观帐户沽盘自高点涌现，这导致汇价削减升幅。澳元兑美元继续缓慢走低，然后纽元兑美元大跌进一步施压，汇价跌破0.7900。澳元兑美元扩大跌幅至0.7876，然后逢低买盘遏制跌势，反弹延续至欧洲时段，因来自杠杆投资者的支持推动汇价重返0.7900上方至0.7912，并在此遭遇一波获利回吐。经一段时间整固后，纽约开市前澳元兑美元陷入0.7885-0.7905区间，然后纽约市报开0.7900。鉴于缺乏美国经济数据和市场聚焦希腊方面缺乏进展，澳元兑美元多数时间交易于0.7892-0.7916区间，伦敦定盘时间下午4点扩大升幅至0.7922。此后，澳元兑美元因获利回吐和纽元兑美元续跌而相当大幅度下跌，回撤至0.7890，但未见跟风，从而反弹至0.7917。1508ET，澳元兑美元报0.7904。

美股收市：周一收盘美股疲弱，因随着美国国债收益率日内上升，全球投资者略微紧张不安。道琼斯工业平均指数(DJIA)下跌86点或0.47%，收报18，105.17点;纳斯达克综指跌10点或0.20%，收报4993.572点，同时标普500指数跌11点或0.51%，收报2105.33点。4月27日，标普500指数创有史以来高点2125.92点，且纳指录得15年来新高5119.828点，非常接近2000年3月10日所见有史以来高点18，288.63点。3月2日，道指创历史新高18，288.63点。截止周一收盘，标普500指数较历史高点跌1.0%，且年初至今累计涨2.3%。德国DAX指数收跌0.31%，报11，673.35点，日内交投11，622.02-11，702.13点。截止收盘，德国DAX指数较4月10日所创历史高点12，390.75点跌5.8%，而年初至今累计涨19.0%。

纽约原油收市：周一纽约商业交易所(NYMEX)6月份交割的低硫轻质油期货下跌0.15美元，收报59.25美元/桶，交投58.75-59.85美元区间。上周三，该即月合约高见62.58，创12月10日录得63.43美元来新高。本周，市场参与者将关注西德克萨斯中质原油(WTI)能否重新站上60美元关口(上周五高见59.90美元)。若收于近期低点区域58.30-45美元下方，则将被视为看空。ICE伦敦布兰特原油跌0.48美元，收报64.91美元/桶，交投64.25-65.75美元区间。5月6日布兰特原油高见69.63美元，创12月5日录得69.82美元来新高。

黄金：周一尾盘现货金维持在近1，183.75美元/盎司，交投1，178.93-1，191.92美元区间。上周，黄金高见1，199.93美元，且未能收复1，200美元关口，尽管日内稍早美元兑主要货币沽盘重现。但同时随着美元此后上升，黄金也未显现希望重新试探5月1日低点1，170.52美元(5月20日来最低水平)的信号。市场等待突破3月中旬来波动区间1，142.92美元(3月17日)至1，225.00美元(4月17日)。



