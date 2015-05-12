汇通网5月12日讯——周一(5月11日)市场交投非常清淡，经济数据较少，虽然日内美国的LMCI数据表现不佳，但美联储官员却发表鹰派言论，这支撑美元持稳在95关口上方。另外在清淡中，希腊债务问题又成了市场炒作的对象，虽然希腊日内偿还了IMF7.5亿美元的贷款，但随着日益临近的更多还款日期，有关希腊是否能按时还款的担忧引发市场忧虑，欧元因此承压跌至1.1150附近。

周二(5月12日)亚洲时段，投资者主要关注澳大利亚方面公布的房屋贷款许可数据。在澳洲联储上周宣布降息之后，市场对澳洲联储进一步降息的预期降温，这也使得澳元受到支撑。目前市场的焦点从政策变化转向经济数据上。如果数据向好将支撑澳元，反之打压澳元。

欧洲时段，投资者主要关注英国公布的工业产出数据，在英国大选之后，市场焦点集中在本周三的英国通胀报告上，而在通胀报告前的经济数据，投资者同样不能忽视，这对英镑短期的走势也会启到重要影响。除了英国的数据，投资者还需要对希腊债务谈判的最新进展加以关注，周二希腊将会偿还IMF7.5亿美元贷款，此后希腊还会有更多的贷款将要偿还，希腊债务问题也会影响到近来欧元的走势。

纽约时段，投资者主要关注美国的职位空缺数据，数据的好坏将会对美元短线走势造成一定的影响。另外，英国公布的三个月GDP预估数据投资者也要加以关注。