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|黄金外汇行情解读
|投资李哥
|2015/5/12 8:37
|基本面：
|汇通网5月12日讯——周一(5月11日)市场交投非常清淡，经济数据较少，虽然日内美国的LMCI数据表现不佳，但美联储官员却发表鹰派言论，这支撑美元持稳在95关口上方。另外在清淡中，希腊债务问题又成了市场炒作的对象，虽然希腊日内偿还了IMF7.5亿美元的贷款，但随着日益临近的更多还款日期，有关希腊是否能按时还款的担忧引发市场忧虑，欧元因此承压跌至1.1150附近。
周二(5月12日)亚洲时段，投资者主要关注澳大利亚方面公布的房屋贷款许可数据。在澳洲联储上周宣布降息之后，市场对澳洲联储进一步降息的预期降温，这也使得澳元受到支撑。目前市场的焦点从政策变化转向经济数据上。如果数据向好将支撑澳元，反之打压澳元。
欧洲时段，投资者主要关注英国公布的工业产出数据，在英国大选之后，市场焦点集中在本周三的英国通胀报告上，而在通胀报告前的经济数据，投资者同样不能忽视，这对英镑短期的走势也会启到重要影响。除了英国的数据，投资者还需要对希腊债务谈判的最新进展加以关注，周二希腊将会偿还IMF7.5亿美元贷款，此后希腊还会有更多的贷款将要偿还，希腊债务问题也会影响到近来欧元的走势。
纽约时段，投资者主要关注美国的职位空缺数据，数据的好坏将会对美元短线走势造成一定的影响。另外，英国公布的三个月GDP预估数据投资者也要加以关注。
|技术面：
|昨日收出中阴线，金价受压1192.58，收盘价位于MA6线下方，macd回归0轴，dif与dea缠绕在0轴下方，弱势偏空，4小时图显示MA6向下偏离布林中轨，大阴柱后带小阳，macd位于0轴下方，dif与dea看空走势。
|今日观点：
|综上所述，今日行情偏空震荡，关注111186和1180.42，高高空为主，短线操作。
|今日思路：阻力位1191.33、1186；支撑位1180.43、1175.1、1160.75；
|1.黄金1186附近不破做空，止损1191.61看1180.13、1175.41、1160；
|2.黄金跌破1180.42做空，止损1186看1175.53、1160；
|3.白银16.36做空，止损16.68看16.25、16.13、15.71；
|4.美加突破1.2130做多，止损1.2037看1.2388；
|5.美日120.06做多，止损119.63看120.27、120.75；
|6.澳元0.7917做空，止损0.7945看0.7801、0.7591；
|7.欧元1.1160附近做空，止损1.1260看1.1095、1.1077；
|8.英镑1.5543做多，止损1.5520看1.5878；
|9.美瑞0.9282做多，止损0.9212看0.9464；
|10.镑日186.67做多，止损185.76看188.06；
|11.欧日134.53附近做空，止损135.67看133.62、130.53；
|12.美指95.07做多，止损94.35看95.76、96.12；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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