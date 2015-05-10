生产行业仍困难 印度货币化怎么办

本周金价变动仍然不大，供求方面也显得不佳平淡，中国市场和印度市场的金价升水都没有太大起色。

最新数据显示，印度2014至2015财年进口的黄金同比增长19.5%，而更为重要的数据则是起民间多达2万吨的黄金，印度政府的黄金货币化项目能否成功是黄金市场所关注的。

另外，一些黄金生产商仍然表现出了疲软态势，Randgold的一季度报告显现出售低迷金价的影响。不过其CEO接受采访时表示，黄金需求会把金价支撑在1150至1200间。

印度央行：黄金储备共557.75吨 民众手持超2万吨黄金

印度议会周二(5月5日)称，印度央行总共持有557.75吨黄金，而印度民众手中持有的黄金则超过2万吨。

印度财政部长Arun Jaitley称：“印度央行持有557.75吨黄金，但印度政府对印度民众手中所持有的黄金没有具体追踪。”

但他表示，据各种报告，印度民众持有超过2万吨黄金。

Randgold CEO采访：黄金需求将金价在1150至1200

Randgold Resources近日公布的一季度报告，其一季度盈利大幅下降16%。

该矿企的首席执行官Mark Bristow在接受彭博采访时称，低金价影响了Randgold Resources的收入。

Bristow称，黄金需求将金价支撑在1150至1200美元/盎司间。

Bristow表示，在亏损的情况下，黄金生产商们仍然在继续的生产黄金，这是这个行业所面临的最大挑战。

黄金生产行业趋势：勘探开支大幅削减 黄金矿藏减少

金价的下跌使得黄金生产行业陷入了很大的困难，也使得黄金市场出现了一些对供应面可能支撑金价的预期。

黄金生产行业在金价下跌后出现了勘探开支的大幅下降，从2011年至今，这方面开支的削减是非常明显。