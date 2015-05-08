中俄经贸合作多亮点 产业合作齐升级

中国和俄罗斯两个邻国之间的经贸投资等各领域合作水平之高显而易见。双边贸易额多年来一直保持快速增长势头，去年在充满挑战的外部环境下仍逆势增长。中国已连续五年位居俄罗斯第一大贸易伙伴，俄罗斯则是中国第九大贸易伙伴。

中俄双方在经贸等广泛领域仍有进一步提升合作的巨大潜力，两国领导人提出的目标是双边贸易额在今年达到1000亿美元，2020年增长到2000亿美元。

经贸合作多亮点

中俄经济高度互补。双边贸易额从2000年的80亿美元增加至去年创纪录的953亿美元，2014年在充满挑战的外部环境下仍取得6.8%的增长。

当前国际经济环境充满挑战，俄罗斯和一些经济体之间的贸易增长放缓乃至下滑，中国经济也正处于转型调整的过程中，双方加强合作的意愿强烈。

边境贸易是中俄贸易的前沿地带。根据中国驻俄罗斯大使馆经商处数据，去年前10月，中俄边境贸易额为92.5亿美元，同比增长5.3%。黑龙江省计划打造20个对俄蔬菜出口生产示范基地，吉林省正在加快推进中俄珲春-扎鲁比诺跨境经济合作区建设。“中蒙俄经济走廊”的建设和跨境电子商务等领域合作正在贡献新的动能。

创新合作也成为中俄合作的亮点。在去年的“开放式创新”莫斯科国际创新发展论坛上，中国是论坛唯一伙伴国，多家中国企业参展，涵盖航天、高铁机车、核电、高端制造、纳米、LED显示、通信等领域，动车、导航系统等相关产品备受关注。

中小企业在中俄合作中越来越活跃。今年4月底，在首届中俄中小企业实业论坛上，中俄双方就多个务实合作领域的项目进行企业对接并签署相关合作协议。

产业合作齐升级

能源产业是中俄产业合作的“火车头”。2014年是中俄能源合作的丰收之年，俄罗斯对华石油出口显著增加，双方签署了一系列能源领域的合作协议，包括沿西线管道向中国供应天然气的框架协议。两国能源企业也通过股权投资深化合作。

中俄在石油、天然气、煤炭、电力等领域的一批大项目合作取得了实质成果。今年两国将全面开工建设东线天然气管道，积极商谈西线天然气项目，推进油气上游开发合作和天津合资炼厂等下游项目，扩大煤炭、电力贸易及煤电输一体化合作，拓展可再生能源、能源装备和技术等新的合作领域。中国外交部长王毅在接受俄罗斯媒体采访时表示，在能源方面中俄双方高度互补，完全可以建立长期、稳定的战略合作。

中俄双方在航空航天、核能、高铁等领域的战略大项目合作上也动作频频，不断推动中俄经贸投资等各领域合作转型升级。中俄已签署卫星导航合作谅解备忘录，决定联合研制远程宽体客机，即将启动远东地区开发战略合作。两国决定合作构建北京至莫斯科的欧亚高速运输走廊，优先实施全长770公里的莫斯科至喀山高铁项目。

金融合作快发展

有活跃而广泛的经贸合作为基础，也有高屋建瓴的战略引领，中俄之间的投资、金融和货币合作发展势头迅猛，很快成为两国高水平合作的重要组成部分。俄罗斯科学院远东所副所长奥斯特洛夫斯基认为，在金融、投资等领域，双方的务实合作仍有极大空间。

中国提出“一带一路”构想，俄方也看到自己的一些发展战略与这一计划高度契合，预计这将有利于双方促成一批重大投资合作项目启动和实施。

去年10月，中国和俄罗斯签署了为期1500亿元人民币额度的双边本币互换协议。今年3月，莫斯科交易所根据市场需求启动了人民币与卢布的期货交易。

2010年人民币兑卢布在莫斯科和上海两地外汇市场正式挂牌，去年莫斯科交易所人民币兑卢布交易量超过470亿元人民币。2014年，俄罗斯中国银行办理的跨境人民币结算量达133亿元，同比增长635%。俄罗斯中国银行行长赵连杰说，两国加强本币结算合作的条件逐渐成熟，这一领域合作潜力大，前景广阔。

战略引领强推力

中俄双方领导人和双方政府一直在两国经贸投资各领域的合作中发挥着重要的战略引领作用。过去两年多来，中俄两国元首在双边和多边框架内频繁会晤，双方签署并发表的《中俄关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明》为中俄经济合作指明了方向。

“一带一路”倡议在俄罗斯得到了积极回应，双方也在探讨将其与俄方跨欧亚大通道建设、欧亚经济联盟发展相对接。这也将是习近平主席此次访问俄罗斯的重要议程之一。中俄两国也将签署能源、航天、税务、金融、投资等领域的合作文件。

此外，中俄政府间和实业界早已建立了多个长期稳定的合作机制。去年成立了副总理级别的投资合作委员会和部长级的中俄农业合作分委员会。中国外交部长王毅表示，中俄经济关系完全平等互利，追求的是合作共赢，有着巨大内生动力和提升空间。

中国外交部副部长程国平表示，相信习近平主席莫斯科之行一定会取得圆满成功，为中俄全面战略协作伙伴关系继续保持高水平发展注入新的强大动力。