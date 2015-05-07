澳洲国民银行(National Australia Bank)日前表示，未来央行货币政策的分化将使市场陷入方向莫辨的状态，而全球低息状态终将出现改变。

该行在央行研报中写道：

在各国央行政策调降货币政策适应性至令人诧异的水平后，部分金融价格显得有些昂贵，市场未来可能充满颠簸及争论。

隔夜美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)发出警告，她在接受小组讨论提问时警示了美股风险。耶伦周三(5月6日)在国际货币基金组织(IMF)主持新经济思维研究所(Institute for New Economic Thinking)的金融与社会会议上发表讲话。

耶伦周三警告称，在低利率环境下，股票与债券市场存在风险。她在与国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)的会谈中表示，股市价值“普遍相当高，存在潜在的风险”。耶伦称，美联储也意识到，在美联储加息的时候，长期利率有可能突然大幅跃升。

周二美股大幅收跌，标普500指数蒙受了6周来的最大单日跌幅。当天公布的贸易赤字数据疲软，表明美国的贸易赤字攀升至近7年来最大值。

她已不是第一次提到股市估值“偏高”，她之后又提到债券收益率水平“很低”，当前位置可能“危险”，耶伦还警告说，当美联储未来加息时，债券收益率可能快速跳升。

市场可能陷入“终极疑惑”，如何让加息周期不至于毁掉市场是一大问题，我们不希望在看到“退出”QE之前市场出现的巨幅震荡重现，但利率终究不会永远维持在极低水平，这将造成资产价格泡沫，形成剪不断理还乱的市场悖论。

而在汇市世界中，当前欧美债券息差收窄，以及更高的波动性成为欧元空头平仓的动机，欧元也从2月的深幅下挫中恢复元气。行情也受到希腊局势缓和以及优于预期的欧元区PMI数据的提振。