人民币重回全球第五大支付货币

分析人士指出，人民币跻身全球前五大支付货币被视为一个重要的里程碑，这是人民币国际化取得显著进展的有力证据，同时也标志着人民币从新兴货币向常用支付货币的转变，得到全球主要市场的认可无疑为人民币纳入SDR增加胜算。

去年12月，人民币首次超越加拿大元成为全球第五大支付货币，今年1月份，人民币继续保持这一排名，市场占有率上升至2.06%，仅次于美元、欧元、英镑、日元，值得注意的是，这四种货币正是目前SDR货币篮子的组成，人民币紧随其后，意味着与纳入SDR篮子的终极目标渐行渐近。

“2015年是一个评估年，如果人民币能够加入SDR货币篮子，这将会对中国的金融改革和人民币汇率走势产生重要影响。”摩根大通中国首席经济学家朱海斌对《第一财经日报》记者表示。

朱海斌解释道，SDR本身并不是一种重要的储备资产，但是四种SDR货币占全球外汇储备的92.9%，如果人民币纳入SDR将进一步鼓励各国央行和主权财富基金持有人民币计价资产，从而提高人民币作为一种储备货币的地位。

近年来，随着人民币国际化进程的加快，人民币在国际支付中扮演越来越重要的角色。

2013年1月份时，人民币在全球支付货币中排名仅为第13位，当时的市场份额为0.63%，两年时间，人民币排名上升8位，去年12月份，市场份额达到创历史新高的2.17%，仅次于日元的2.69%。去年年底，人民币在全球的支付金额增长也高达20.3%，明显高于同期其他货币支付金额增长的14.9%。

在国际贸易往来中，使用人民币便利性的提高，促使更多的国家地区以及企业主动以人民币进行支付。汇丰在一项面向全球14个市场的1600多家企业的人民币业务进行的调查显示，超过三分之一(34%)的全球受访企业认为未来五年人民币将不只被用在与中国相关的贸易中，而将像美元一样，在与中国不相关的业务中也将被使用。

恒生银行高级分析师姚少华对《第一财经日报》记者表示：“如果国际上接受将人民币作为贸易结算货币，则进口商和出口商面临的汇率风险将会减低，而汇率风险的降低也将带来巨大利润。”

该行预计，到2020年，中国的贸易总额有望增长一倍;以人民币计价的贸易比例也将增加一倍，达到28%;以人民币结算的贸易额将增加3倍，达到3万亿美元。

与此同时，SWIFT银行市场主管瑞梅克斯(WimRaymaekers)表示：“全球人民币清算中心的崛起也是人民币在全球支付货币排名中跃升的重要的驱动因素。”

最新案例是，加拿大作为美洲首个人民币清算中心及交易枢纽，自今年3月23日成立至今不到两个月的时间里，已经表现得非常活跃。而目前，人民币已经成为加拿大向中国内地和香港地区支付的第二大常用货币，排名第一位的为其本国货币加拿大元。

不过，即使3月份再次跻身全球第五大支付货币，人民币与前四大货币所占市场份额仍相差较大，超越长期稳坐第四位的日元，也并非易事。

SWIFT数据显示，去年12月，全球前五大支付货币中美元居首，市场份额39.52%，其次是欧元，占比为33.21%，英镑9.13%，日元2.56%，人民币为2.17%。

彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰(TomOrlik)与彭博经济学家陈世渊(FieldingChen)撰文称，虽然人民币在跨国贸易和外汇交易中的使用持续上升，但海外资本进入内地市场受限，仍阻碍了人民币使用增长的步伐。要跃升超过占全球支付货币市场份额近2.8%的日元，或需要较长时间。