IMF “人民币时代”迅速临近

据《华尔街日报》报道，国际货币基金组织（IMF）表示，债务上涨、美元走强以及中国和日本经济逊于预期正对亚太地区构成更大风险，尽管该地区很有可能继续保持世界最快增速。

IMF在周四发布的年度经济调查中称，2015年亚太地区经济可能同比增长5.6%，2016年同比增长5.5%。低廉的大宗商品价格、强势的劳动力市场以及美欧经济复苏将会对亚太地区起到推动作用。

然而，IMF也警告称，中国和日本经济疲软可能对亚太地区造成连锁反应，尤其美元大幅升值可能对这个地区承担大量美元债务的国家形成挤压。

IMF说，“虽然亚太地区前景仍然稳固，但是风险平衡有走下坡路的趋势。”

不过，IMF的预测相比一些经济学家显得更乐观。后者预计，亚太地区今年的经济增速低于5%。IHS全球透视经济学家Rajiv Biswas相信，亚洲今年的增速为4.8%，称中国增长放缓的不利因素将被日本和印度的工业产出增加所抵消。

Rajiv Biswas说，“低油价也将是一个有利因素，因为亚洲大多数国家都是石油和天然气进口国。”

根据IMF，更低的能源价格可以转化为更高的真实个人收入，将为2015年地区增长贡献1.7个百分点。

IMF称，如此大的上行力量将足够抵消因美联储加息，亚洲地区可能遭遇的资本外流影响。随着美国经济复苏，外界预计美联储将于今年晚些时候加息。