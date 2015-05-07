黄金外汇行情解读

2015/5/7 9:39

基本面：

"汇通网5月7日讯——周三(5月6日)最新公布的民调结果显示，英国大选前夕保守党首相卡梅伦(David Cameron)和反对党工党党魁米利班德(Ed Miliband)仍不分伯仲。这是数十年来该国悬念最大的一次选举。

尽管竞选活动已进行超过五周，但无论是保守党还是工党，都没有占据明显优势，周四的大选结果可能仍不确定。这次大选非同寻常，因为大选结果罕见地与英国在欧盟的去留，以及国家完整息息相关。

卡梅伦曾承诺，若赢得连任将就英国是否继续留在欧盟进行公投。而民调显示苏格兰民族党(SNP)可能一跃成为第三大党，尽管它去年在苏格兰是否脱离英国的公投中落败。

【大选日程安排】：英国有资格在周四(5月7日)投票的选民超过4500万，投票站将于北京时间周四下午14:00开放，并于周五(5月8日)凌晨05:00关闭，之后将发布出口民调。初步结果预计将于北京时间周五上午08:00左右出炉。"

技术面：

昨日金价最终还是收到布林中轨的阻力，而收出中阴线，收盘价位于1192.58下方，macd弱势收阳，四小时图显示布林口向上，MA6向下，macd阴柱排列，dif与dea看空走势。

今日观点：

综上所述，各种技术指标显示不同步，意味着金价走势胶着，日内关注1196.37和1184.89两个价位，成王败寇；

今日思路：阻力位1195、1210.6支撑位1179.5、1160.75；

1.黄金1196.37附近不破做空，止损1199.61看1184.89、1173.41；

2.黄金不破1184.89做多，止损1180看1196.37、1210.06；

3.白银16.56做空，止损16.68看16.35、16.13；

3.美加升破1.2023做多，止损1.1979看1.2388；

4.美日119.36做多，止损119.20看119.74、120.15；

5.澳元0.8012做多，止损0.8071看0.7801、0.7591；

6.欧元1.1336附近做空，止损1.1369看1.1217、1.1097；

7.英镑1.5267做空，止损1.5311看1.5112、1.4974；

8.美瑞0.9262做空，止损0.9293看0.9146、0.9112；

9.镑日181.82做多，止损181.45看182.65、184.10；

10.欧日135.39附近做空，止损135.67看134.62；

11.美指94.44做多，止损94.35看95.46、96.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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