外媒称下一个全球最大贸易集团可能是印度

据彭博社报道，自60多年前印度独立以来，其29个邦分别建立了各自的税收体系，对邻近邦的产品征收进口税，甚至拥有独立的文化和语言体系。如今，印度总理莫迪正在努力改变这种“国中国”的状况，形成新的共同市场，其经济体量将超过整个撒哈拉以南的非洲。

莫迪希望在明年4月之前用统一的商品和服务税取代十多个税种，推动各邦政府修改繁复的劳动和土地法律，改造前苏联式的计划委员会。为了赢得各邦的支持，莫迪承诺将把一部分联邦税收分配给各邦。

以往，内讧、腐败和繁杂的审批程序严重损害了印度的形象。在世界经济论坛2014/15全球竞争力指数中，印度在144个国家中位列第71位，低于此前第60位的水平，还不及卢旺达。在世界银行最新的经商便利指数中，印度在189个国家中位列第142位。

除去英语，印度还有22种官方语言。在拥有28个成员国的欧盟，近一半的人口可以使用英语沟通。相比从法国驾车去德国，从德里到泰姬陵可谓困难重重，因为在穿越邦界的时候需要停车缴纳道路税。

莫迪已经决心改善印度的投资环境，但是关键在于各邦的态度。DCM Shriram有限公司董事长兼高级董事总经理Ajay S. Shriram表示：“在印度国内还有29个‘迷你国家’，各邦将修改其审批流程，提升竞争力。各邦正在努力提振经济，改善营商环境，促进印度经济增长。”

五年前，太阳能电力公司Welspun Renewables副董事长Vineet Mittal希望在印度南部一个邦建立太阳能发电厂，但为约见政府官员竟等待了半年，印度严重的官僚主义问题令他放弃了计划。去年10月，Vineet Mittal重启计划，当他抵达机场时，惊讶地发现政府官员已经在等候他。在接机官员的陪同下，Vineet Mittal顺利地见到了当地领导。截止到今年3月，Welspun Renewables公司已经准备启动75亿卢比（约合1.18亿美元）的100兆瓦太阳能电厂项目，规模则是2010年原始计划的20倍。

Vineet Mittal表示：“以往，印度官员态度冷淡，如今发生了巨大变化，他们正在努力吸引产业落地。”鉴于印度各邦的规模以及未来五年至少7.5%的预期增速，印度市场一体化进程势必会为投资者带来巨大利益。

如果莫迪可以成功打造单一市场，最大的赢家可能是些最贫穷的邦，这些经济增速落后的邦可能会超越印度的平均水平。2012年，印度8个邦在其1.8万亿美元GDP中占比45%左右，其中哈里亚纳邦和马哈拉施特拉邦居首。马哈拉施特拉邦首席产业秘书Apurva Chandra表示：“我们正在尽最大努力改善土地和其他设施，吸引投资。各邦之间的激烈竞争将有助于提升各地以及全国经济。”