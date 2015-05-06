美储加息一旦迟疑金价或突破1500

昨日现货黄金走势与周一相似依旧延续震荡上行走势。周二亚市开盘于1188，此后一直震荡与1186-1190区间，晚间欧美盘时段行情爆发，在企稳1190后最高突破至1199，一度试探千二关口，但最终未能突破随后回落收于1196。现货白银同样维持区间震荡，晚间一线提拉触及3288点位，最终经过小幅回落收于3267。

与黄金和原油相反，美元指数在一众非美货币的强力攻势下，杀的美元多头节节败退。隔夜纽约时段美指持续了两日的反弹被画上句点，美指再度显著回落，止步于96.05关口下方，期望中的红五月反攻并没有出现。

隔夜公布的数据显示，欧元区PPI表现良好，欧元区3月PPI月率录得实际值小幅不及预期，但仍连续第二个月录得增长，这表明欧元区物价上涨将或许不会需要太长时间；此次数据将给正采取空前措施以阻止欧元区陷入通缩的欧洲央行些许安慰，因PPI月率的增长是欧洲央行QE举措生效的表现。

而与之相反的是，此后美国3月贸易帐以及加拿大3月贸易帐数据，实际值纷纷不及预期；加拿大3月贸易赤字较预期大幅扩大，录得史上最大赤字水平，尽管当前的进口增速处于较正常的水平，但能源价格的走低造成出口总额减少，并且抵消了包括汽车、金属及药品在内的非能源产品增加的出口额，从而拖累了三月出口的整体表现。美国西海岸港口罢工结束令进口大幅反弹，使得美国3月贸易逆差录得大幅度的扩大：而尽管工业补给、石油产品进口为纪录最低，但食品、资本及日用消费品进口创纪录最高；政府将于本月晚些时候公布第一季度GDP修正值，3月贸易逆差扩大或将使其下调数据，美国贸易逆差创六年新高，为2008年10月以来最大。

而美数据与欧数据的强烈反差，令美元最大的对手盘欧元重拾强势。

今晚北京时间8:15美国将公布4月ADP就业人数，作为非农重要的前瞻数据，在美国经济数据整体上表现不佳的状态下ADP数据很有可能将继续低于市场预期，一旦ADP数据不佳，金银以及大宗商品价格将会再度受到支撑。

而作为本周的重中之重非农，一旦非农报告再度如上月般令人失望，美联储将更有可能推迟加息，那么金价有望涨至每盎司1500美元。尽管美国就业数据此前的表现有可能受天气等临时性因素影响，但值得注意的是最近一系列疲软的美国经济数据依旧显现出美国经济复苏的不平衡；因此若美联储推迟加息或加息力度不大，金价或突破近期的波动区间；一旦市场理解了这一点，金价很大程度上就可能突破近几个月来的波动区间出现上涨，预计到2017年会突破每盎司1500美元。