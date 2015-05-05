黄金外汇行情解读

2015/5/5 8:36

基本面：

"汇通网5月5日讯——周一(5月1日)纽约时段，市场交投依然较为清淡，日内英国市场和日本市场皆因假日休市，全球金融市场成交量偏低，波幅受限。在这样的市场中，美元受良好的经济数据支撑小涨。目前市场焦点转向周五美国将要公布的非农数据，在周五非农报告公布前投资者依然谨慎。由于上个月数据表现大幅疲软，这使得市场对于本次数据的表现情况存在诸多疑虑。

市场的焦点转移到了周五将要公布的非农数据。现在市场多数分析对美国就业市场存在疑虑，且投资人仍不确定是否周五将出炉的就业数据能从3月放缓态势中反弹，是否支持美联储年底前可能升息的押注。

上周五数据显示，投机商已经减少了对美元的押注，美元净多头仓位降至四个半月最低。美国劳工部将于北京时间周五(5月8日)20:30发布4月非农就业报告。分析师预计，4月美国非农就业岗位增加22.5万，从3月的12.6万增幅反弹，3月增幅为2013年12月来最低。

在此之前，被视为非农风向标的美国4月ADP私营部门就业报告将先行于周三(5月6日)公布，料将增加19.0万；部分分析师可能会根据ADP报告结果调整对非农就业报告的预期。

来自希腊的消息并未引发市场更多的忧虑。希腊政府发言人表示，布鲁塞尔工作小组会谈将于希腊时间下午2点重新开始。希腊和债权人的会谈有重大进展，预期希腊与债权人的协议可以于5月底之前达成。欧洲央行副行长康斯坦西奥日内也表示，希腊最糟糕的局面能够避免，没有进一步蔓延的迹象。

现货金价从六周低位反弹，中国数据不佳以及美国非农数据疲软的预期。周一现货金价攀升1%，因中国制造业数据疲弱引发中国宽松预期，且本周五非农数据或疲软的预期，这带动金价从前一交易触及的六周低位反弹。银价也跳涨至近四周高位，跟随金价涨势。

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技术面：

昨日金价在没有多少数据触发情况下触底反弹，最后触及1192.58附近压力，回落1188.28附近收盘，报收上影线较长的中阳线，今日开盘后，MA6均线带动布林中轨同步向下，布林低轨收平，上轨下压，macd弱势收阴，dif与dea弱势向上，整体走势动能不足，日内属于偏空震荡；4小时中轨下行角度较大，MA6向上，金价受压于布林中轨，macd有顶部结构，但是未明确转势。

今日观点：

综上所述，日内偏空震荡，关注1172.65的支撑和1190.26阻力，不破1172.65做多，不破1190.26做空；

今日思路：阻力位1195、1210.6支撑位1179.5、1160.75；

1.黄金1172.5附近不破做多，止损1170.1看1177.6、1183.4、1189.25、1192.58；

2.黄金不破1192.56做空，止损1195.23看1172.65、1160.67；

3.白银16.56做空，止损16.68看16.25、15.85；

3.美加升破1.2130做多，止损1.2073看1.2388；

4.美日120.08做多，止损119.44看120.7、121.65；

5.澳元0.7873做空，止损0.79看0.7755、0.7591；

6.欧元1.1204附近做空，止损1.1236看1.1107、1.1097；

7.英镑1.5134做空，止损1.5176看1.5031；

8.美瑞0.9311做多，止损0.9276看0.9437、0.9562；

9.镑日企稳181.72做多，止损181.45看183.19、184.10；

10.欧日133.88附近做多，止损133.54看134.46、135.36；

11.美指95.40做多，止损95.35看95.83、97.00；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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