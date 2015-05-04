俄罗斯央行基准利率削减至12.5%

在市场的广泛预期下，俄罗斯央行将基准利率下调至12.5%，并于5月5日开始实施。

俄罗斯央行日前宣布下调基准利率至12.5%，新利率2015年5月5日开始实施。当前的利率是14%，是于2015年3月16日开始实施的。

在官方声明中，俄罗斯央行称，此举反映了通胀风险降低以及持续的经济停滞风险的下降。

“卢布升值，消费需求明显萎缩，2015年2-4月份月度消费者价格增长幅度下降，年度通胀形势趋于稳定。据俄罗斯央行预测，消费者价格增长幅度放缓将比预期更快。年度通胀将在1年内（2015年4月至2016年4月）降至8%以下并且2017年目标降至4%。随着通胀风险进一步减弱，俄罗斯央行将准备继续削减利率。”

下图为俄罗斯卢布利率变动图：

鉴于过去几个月俄罗斯卢布兑美元兑欧元的走强，此项决定与市场的广泛预期相一致。上个月，卢布走强的趋势有些减弱，俄罗斯央行采取措施解决套利对卢布的影响（即所谓的投机因素）。在一个月内（2015年3月27日到4月20日），俄罗斯央行3次提高最低利率，阻止套利交易者。

俄罗斯卢布的动作越来越难以预测，因为卢布的汇率对石油价格等传统指标的依赖程度较低。

今年，俄罗斯央行曾于1月30日和3月13日宣布降息。

下图为过去六个月内的美元/卢布走势图：