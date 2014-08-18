2014年8月18日黄金外汇行情解读

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本文观点:周五由于普京释放和平信号，金价曾一度跌向1992，后由于乌克兰怀疑俄罗斯借人道主义援助为名进驻乌克兰，而向俄罗斯开火，最终导致金价回升1309，收盘1304，基于未创新高和周五局势，今日震荡周一先观望观望再说。

市场分析：【欧盟威胁将对俄罗斯采取更多制裁措施】欧盟多国政府周五警告俄罗斯总统普京，称它们已经做好准备，如果乌克兰冲突继续升级，将扩大对俄罗斯的制裁。

【欧盟就俄罗斯食品进口制裁问题对埃及和土耳其施压】欧盟周五对埃及和土耳其施加外交压力，要求两国不得利用俄罗斯对来自欧盟多个国家的食品实施进口禁令的机会获得利益。欧盟已经在之前对多个拉丁美洲国家发出了类似的警告。

【阿根廷和巴西寻求向俄罗斯出口更多食品】媒体周五报道称，作为食品出口大国的阿根廷，正准备在下周向俄罗斯派遣一个贸易代表团，尝试增加对该国的出口——俄罗斯在这个月早些时候宣布禁止从西方国家进口多种商品，以此回应西方世界就乌克兰局势对该国实施的制裁措施。阿根廷的邻国巴西已经全力出击，约有90家新的肉制品工厂很快地获得了向俄罗斯出口产品的许可，巴西还开始了向俄罗斯出口更多玉米和大豆的努力。

【美联储布拉德：预期将在2015年一季度结束时加息】圣路易联储主席詹姆斯-布拉德表示，自己预测联邦公开市场委员会应该在2015年第一个季度结束的时候宣布2006年以来的第一次加息决定，并称他的预测相比联储同僚的判断“可能是在偏早的一边”。

【英国第二季度经济增速创六年多来最快水平】英国国家统计局周五发布的官方数据显示，英国经济在2014年第二季度保持了强劲的增长速度，与上年同期相比英国第二季度经济增速达到3.2%，为六年多来的最好表现。

操作思路：上方阻力位在1317.9、1314.9、1309.96、1306.19下方支撑1297.75、1293.16、1282.39。

1. 黄金1306.19做空，止损1310看1297.75、1284.

2. 黄金不破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银19.66附近做空，止损19.78看18.6。

4. 美加1.0878做多，止损1.0793看1.0971。

5. 美日102.58做空，止损102.64看102.08

6. 澳元0.9332做空，止损0.9372看0.9306、0.9241。

7. 欧元1.3396做多，止损1.3364看1.3482。

8. 英镑1.6715做多，止损1.6692看1.7132.

9. 美瑞0.9042做空，止损0.9076看0.9021

10. .美元兑人民币6.14做多，止损6.07看6.16美指81.62做空，止损81.77看81.23