“末日博士”麦嘉华再放豪言：美股股市至少要下跌40%!

随着全球央行持续加码的宽松举措，包括美国以及其他需要国家的股市都在水涨船高。然而，素有“末日博士”之称的麦嘉华(Marc Faber)却发出警告称：股市将暴跌，而且至少要跌40%!

麦嘉华周三(4月29日)接受CNBC采访时称，美国以及其他国家股市正浸没在央行制造的泡沫中，尽管他目前尚无法明确泡沫破灭的时间，但一旦发生，结果将是毁灭性的。

麦嘉华表示，“过去两年我一直认为美股理应出现回调，但事实上股市还是一路走高。然而这也是危险的地方，泡沫没有任何修正地不断膨胀，到刺破的那一天，结局将无法想象。”

他警告，目前股市似乎根本没有想回调10%的样子，因此未来一旦下跌，跌幅可能至少会达到30-40%。

周四标普500指数大跌1%，收在2085.51点。若下跌40%，则标普500指数将在1260点附近，差不多是2012年初的低位。

麦嘉华还指出，低收益率以及全球央行肆无忌惮的刺激政策导致了所有资产严重高估，最终将引发一系列的问题产生。

不过，尽管麦嘉华发出极度悲观的信号，但这并不代表他看空当前市场，因为它并不能预测短期股市究竟能涨多高。他强调自己的投资观点：不投资趋势，要投资价值。

他还指出，“自去年11月来，美股只上涨了2%，这意味着上行动能已经开始衰退，许多股票分崩离析。因此我认为市场处在一个不健康的状态。”