欧元反弹是错觉？美元到转折点？

虽然希腊问题悬而未决，但欧元仍在反弹。希腊问题令欧元区股市和欧元区二线国家的债券仍受到压制。不过，欧股和欧债的疲弱也可能主要是因为市场在逃离欧元区资产和欧元空头对冲的随之而来。但是，欧元的反弹可能真的只是错觉，在希腊问题担忧情绪犹存的背景下，欧元/美元下行的风险犹存。

除了希腊问题外，本周的焦点也投向欧元区4月调和CPI数据。数据应该能显示，欧元的贬值和全球大宗商品价格的趋稳，令欧元区通胀下行的压力缓解。因此，市场对欧元区通胀预期将走高。这些对于欧元来说是长期利好，但会被希腊问题的不确定性所削弱。

美联储谨慎的措辞和美国经济走软，可能持续抑制美联储紧缩预期和美元升值。周三公布的美国一季度GDP数据可能也是偏弱的。但是，这样的数据只是证实了市场原本就知道的东西，预计美国二季度经济的表现将转暖。

周三的数据可能是近期美元走势的一个转折点。迄今为止，市场对美国二季度GDP的乐观情绪并没被定价，欧元/美元仍旧交投于1.05-1.09区域。

但是考虑到周末希腊方面传出的消息也未能压低市场的风险厌恶情绪。那么市场情绪的影响也可能不会很大，从而无法推高美元买盘令欧元/美元去测试近期交投区间的下轨。

北京时间4月28日11:59，欧元/美元报1.0878/80、美元指数报96.79。