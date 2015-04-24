低油价波及海湾国家 新经济项目受累增速参差不齐

阿布扎比商业银行（ADCB）周四（4月24日）表示，低油价导致沙特阿拉伯与阿拉伯联合酋长国的新经济项目放缓，但加速卡塔尔和科威特经济项目的进展。这表明低油价对海湾国家的影响好坏不一。

海湾合作委员会（GCC）今年一季度项目总价值攀升至400亿美元以上，为2014年二季度以来最高水准，超出过去两年的平均水平，较上一季度增长9.9%。

该报告证实了，海湾项目市场并未因油价暴跌而崩溃，尽管GCC国家财政状况因石油和天然气出口收入下降而遭打击。

ADCB预计GCC项目市场2015年将继续增长，尽管增速不及2013和2014年。2013和2014年，GCC项目市场增速尤为强劲。

然而，ADCB表示，这“很大程度上将取决于油价的复苏。与政府相比，私人企业投资者对项目普遍采取观望态度”。

沙特今年一季度项目价值环比下降10%左右。新项目集中在社会福利，主要包括医疗和住房。

ADCB表示，沙特油气行业的主要项目已经取消，但油价下跌的影响在今年剩余时间内可能扩大。该银行指出，一些私人房地产和工业项目被搁置。

阿联酋今年一季度项目价值下滑35.6%，为2013年初以来最低水平。约40%的建筑项目计划约40%的价值被闲置，尽管这由阿联酋一私人房地产项目主导。ADCB称，阿联酋大部分核心发展计划基本走上了正轨。

卡塔尔新项目的价值飙升287%，很大程度上归因于多哈地铁建设。科威特新项目价值亦有所上升，主要是因为一个大型的石油项目。

GCC成员国拥有巨额的财政储备，其邻居则不可同日而语。阿曼和巴林的财政状况是低油价的重灾区。这两个国家一季度项目价值均出现下滑。

阿布扎比商业银行

阿布扎比商业银行（Abu Dhabi Commercial Bank, 缩写ADCB）是阿联酋第三大银行，总部位于阿布扎比，成立于1985年。该银行在阿联酋有45个分行，在印度孟买和班加罗尔设有分行。

海湾合作委员会

海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会，英文缩写GCC）是海湾地区最主要的政治经济组织，成立于1981年5月，总部设在沙特阿拉伯首都利雅得。该组织成员国包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯6国。2001年12月，也门被批准加入海合会卫生、教育、劳工和社会事务部长理事会等机构，参与海合会的部分工作。自成立以来，海合会各成员国充分发挥语言和宗教相同、经济结构相似等方面的优势，积极推动经济一体化进程。