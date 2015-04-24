全球经济暗淡 欧元美元两极分化

拯救全球经济，结构性改革，这是唯一正确却又阻力甚大的道路。从目前的环境而言，任何国家的结构性改革都面临巨大的政治阻力，受到损失的各利益集团也会费尽力量来阻止这一变化。

国际基金组织(IMF)总裁拉加德曾经将全球经济现状比喻为“新平庸”，如今这一情况正在成为现实。

美国失业人口一直徘徊在15年里的最低水平，显示上个月令人失望的就业数据很可能是暂时性的。

劳工部周四(4月23日)在华盛顿公布的数据显示，上个月平均每周有284500个美国工人申请失业救济。而在4月初282500人的初请失业金人数则是自2000年6月以来的最低水平。另一份报告则显示，新屋销售数据在3月下滑超出预期，给7年以来涨势最强劲的季度加上一个不太有力的结尾。

低失业数据比3月份增加126000就业人口这种令人失望的数据更能表明劳动力市场正在健康发展。而劳动力市场的反弹将会帮助消费者提升购买力，消费者需求目前占经济总量的将近70%。

此前准确预测了失业金申请数据的苏格兰皇家银行证券经济学家Guy Berger表示，“我们这个月将会看到比上个月更好的就业数据。这是受消费者购买力所支撑的。这将是美国经济增长的一个良好基础。”

周四(4月23日)亚市尾盘，美元指数(97.4969, 0.1863, 0.19%)小幅走高，现交投于98.15附近。美元周四持坚，此前公布的强劲美国房市数据带动美债收益率上升；与此同时纽元下跌近1%，稍早新西兰联储发表偏温和评论。

美联储将在未来几个月内升息的预期增强了美元吸引力，使得投资者今年以来一直都很青睐美元。美国周三公布的房屋销售数据远强于预期，帮助缓解了近几周公布的部分疲弱美国数据所引发的担忧。

在潜在产出增长速度已经减慢的现实之下，IMF呼吁各国努力提高潜在产出增长速度，这当然是正确的无法反驳的口号，却也过于正确得难以执行。当前各大经济体对于经济下行，最为热衷的手段是宽松货币政策，各类量化宽松层出不穷，迫使名义利率不断走低，甚至临近于零，各国发债变得成本低廉。这实际上意味着财政政策以及货币政策纠缠得更紧。

从本质来看，货币政策只能作为经济调节的手段，可以在过热时收紧，过冷时放松，起到熨平周期的作用；但是反过来说，货币政策的收紧和放松很难直接导致经济潜在产出的增长，经济体本身内在的运行才是决定了增长乃至潜在产出的重要因素——这也部分解释一个怪现象，为什么在各国宽松的货币政策下，信贷市场与国内投资却没有明显同步增长的原因。

如果货币政策不能挽救全球经济，那么还有什么方式？当然有，那就是结构性改革，这是唯一正确却又阻力甚大的道路。从目前的环境而言，任何国家的结构性改革都面临巨大的政治阻力，受到损失的各利益集团也会费尽力量来阻止这一变化。

听起来好像有点不可思议，如果一项改革可以改进大多数福利而损失小部分人福利，那么应该会得到顺利推进，事实上得到好处的“大部分人”是抽象的个体，这部分人如果要形成集体行动，对于单个个体而言成本很高。但与之对应，利益受损的小团体的个体是具体的人，因此他们面对可能的利益损失非常敏感，达成集体行动激励很高。从理论上讲，这也就是美国经济学家曼瑟尔·奥尔森等人已经谈过的集体行动的逻辑，从现实看，我们已经看到无论是一个国家组织还是一个钉子户，在捍卫自身利益可能受损的时刻，所表现出来的巨大行动力。

美国商业部的一份报告显示，美国新屋销售数据3月下降了11.4%，达到4个月以来最低的年率481000。而2月数据上修后为543000，2015年第一季度平均达到自2008年第一季度以来的最高水平。

劳动力市场的利好影响了房地产市场，造就了创纪录的低贷款利率。但是受房地产市场供应不足以及仍然严格的贷款要求所影响，目前增长的势头并不稳定。

摩根大通(JP Morgan Securities LLC)首席美国经济学家Michael Feroli表示，“房地产需求方面将会产生阻力，但是总体上趋势仍然走势良好。”Michael Feroli在过去两年内一直是预测新屋销售数据的顶尖人士。他指出，“贷款利率目前很低，而就业市场也非常稳定，这些对新屋销售来说都是正面的影响。”

在股市方面，卡特彼勒(Caterpillar Inc。)和EBay Inc。受盈利前景好转影响股价上涨，标普500指数(Standard & Poor’s 500)纽约时段一度攀升0.5%至2117.95。标普营建指数(S&P Supercomposite Homebuilding)下跌3.2%。承建商季度数据的不理想打击了押注房屋建筑业将会有更高利润以及定价筹码的投资者。建筑商PulteGroup Inc。大幅下滑，该公司公布的盈利水平不如分析人士的预期。美国最大的建商D.R. Horton Inc。公司股价大幅下降，该公司由于近期销售更多低价房屋导致整体利润下降。

并不是所有行业都就业前景良好。油田服务提供商Baker Hughes Inc。周四公布该公司第一季度裁员10500人，相当于其整个雇员团体的17%。该公司早前曾因低油价打压石油相关企业而宣布裁员7000人。石油相关企业开支削减、美元汇率的下跌都影响了出口额。这将可能造成美国制造业的发展减慢。

周四公布的其他数据显示，最新一周初请失业金人数小幅上升，4月制造业活动放缓，令人担心美国经济可否走出年初的低谷。

道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说，“到目前为止，经济数据良莠不齐，这削弱对美联储将可逐步撤走一些刺激措施的信心。”

尽管欧元区民间企业活动增速弱于预期，但欧元兑美元(1.0792, -0.0029, -0.27%)上涨。欧元兑美元劲扬逾1%，报1.0835。

希腊总理齐普拉斯在与德国总理梅克尔会谈后呼吁，加快落实2月签署的债务协议的进程，以尽快与欧元区债权人达成改革换贷款协议，从而避免该国违约。

Brown Brothers Harriman汇率策略部全球主管Marc Chandler说，“可能有一丝希望，希腊问题可得到解决。”

从技术上来看，昨天美元指数反弹受到10日均线的打压大幅下跌，跌破了10、5日均线的支持，短线空头走势还将延续。今天下方的支持在97.00，若被有效跌破的话，下跌的目标将会指向96.80甚至96.60一线。如果今天收盘不能够站稳在10周均线之上的话，下周的走势将会更加艰难。我们现在对美元的走势做这样的评价：上涨乏力，下跌还有支持，震荡的格局可能还要维持一段时间。美元指数只有跌破95.00，美元中期的反转下跌才会成为可能，否则都是我们逢低中线做多美元的大好机会。今天美元指数上涨的阻力在97.55—97.60，短线重要阻力在98.05—98.10。美元指数今天回调的支持在97.00—97.05，短线重要支持在96.80—96.85。欧美今天的反弹关注两个阻力位，一个是1.0850，突破后，汇价有可能反弹到1.0900左右，若按照我今天计算的行情来看，最大的反弹目标在1.0950—1.0960之间，没有重大消息面的利好，欧美很难突破1.1000的。

美元指数：可以在97.60----96.80的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0890--1.0770的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.5100---1.5000的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9600----0.9780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在119.90----119.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.7810----0.7720的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.2180---1.2080的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。