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|黄金外汇行情解读
|2015/4/23 10:35
|基本面：
|汇通网4月23日讯——周三(4月22日)在下周美联储决议到来，美联储官员噤声期之际，市场的焦点都集中在美国公布的经济数据上。在本周前两个交易日寥寥的数据过后，周三美国公布的重要的房市数据表现非常靓丽，良好的数据支撑美指回升至98关口。其它市场上，金价表现最为亮眼。金价受良好美国房市数据打压大跌16美元，录得六周来最大单日跌幅。除了数据的打压，全球股市的走高也提升了市场的风险偏好情绪，加剧了避险黄金被抛售的速度。另外，瑞士央行宣布负利率豁免权的消息打压瑞郎大幅下挫，同时也对美元构成支撑。欧元兑美元冲高回落，德国上调经济增长预期支撑汇价，但良好的美国数据使得汇价完全缩减升幅；布伦特原油受也门轰炸刺激上涨，美国原油因库存增加走低。本周接下来，美国方面还会公布当周初请失业金数据、耐用品订单数据，投资者需要密切关注。
|技术面：
|昨日日线收大阴线，与周二周一组成阴包阳组合，昨日的下跌带动了Ma6均线下穿MA26，macd连续收阴。四小时金价获得1185的支撑，macd走势偏空。
|今日观点：
|综上所述，今日金价依然位于高位震荡，偏空整理，日内以逢高做空为主。
|今日思路：阻力位1200、1206.23、1208.96、1211.72、1215.1支撑位1191、1186.66、1183。
|1.黄金1197.3附近做空，止损1199看1191、1183；
|3.白银15.89做空，止损16.20看15.62、14.9；
|3.美加1.2237做多，止损1.2220看1.246；
|4.美日119.70做多，止损119.50看120.59；
|5.澳元0.7746做多，止损0.7680看0.7807；
|6.欧元1.0756附近做空，止损1.0778看1.0572；
|7.英镑1.5035做多，止损1.4971看1.5474；
|8.美瑞0.9677做多，止损0.9630看0.9807；
|9.镑日179.82做多，止损179.27看180.43、181.04；
|10.欧日128.94附近做空，止损129.6看127.66、126.66；
|11.美指98做多，止损97.32看99.66；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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