汇通网4月23日讯——周三(4月22日)在下周美联储决议到来，美联储官员噤声期之际，市场的焦点都集中在美国公布的经济数据上。在本周前两个交易日寥寥的数据过后，周三美国公布的重要的房市数据表现非常靓丽，良好的数据支撑美指回升至98关口。其它市场上，金价表现最为亮眼。金价受良好美国房市数据打压大跌16美元，录得六周来最大单日跌幅。除了数据的打压，全球股市的走高也提升了市场的风险偏好情绪，加剧了避险黄金被抛售的速度。另外，瑞士央行宣布负利率豁免权的消息打压瑞郎大幅下挫，同时也对美元构成支撑。欧元兑美元冲高回落，德国上调经济增长预期支撑汇价，但良好的美国数据使得汇价完全缩减升幅；布伦特原油受也门轰炸刺激上涨，美国原油因库存增加走低。本周接下来，美国方面还会公布当周初请失业金数据、耐用品订单数据，投资者需要密切关注。