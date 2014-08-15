2014年8月15日黄金外汇行情解读

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本文观点: 普金释放和平信号，金价前途悲观，昨日初请不给力，令投资者失望，日线长上影，难继前段涨幅，今日周末收盘，理智高空操作。

昨日没有因为上一交易日的上影小阳线受到制约，反而以中阳线填补了上影线，这将使得金价至少还得上行一个交易日，今日建议观望。

市场分析：【普京释放和平信号 美股连续第二个交易日收高】俄罗斯总统普京在对俄罗斯和克里米亚官员的一次讲话中释放出和平信号。此外，美国上周初次申请失业救济金人数增加2.1万，创下自6月份以来的最高水平。

【美联储布拉德：联储已经接近政策目标】圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德（James Bullard）周四表示，下降中的失业率和上升中的通货膨胀已经使得美联储相比决策制定者们所预期的更快地接近其目标，可能使得在2015年第一季度结束的时候就提高利率更具有合理性。

【普京：必须终结石油美元 呼吁全球能源贸易使用卢布】俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯应该致力于在全球范围以卢布来出售自己的石油和天然气，他也指出，使用美元作为能源贸易中单一的定价货币正在伤害俄罗斯的经济。

【俄罗斯对亚洲石油出口创历史新高】媒体周四文章指出，随着与西方世界关系的恶化，俄罗斯的能源行业正在将亚洲作为其新的业务轴心，朝向这个地区的石油出口规模已经跃升至历史高位，很多分析师也预测，这将对部分亚洲能源企业带来极大的推动。

【俄罗斯石油公司申请420亿美元国家援助】媒体周四引述政府官员说法报道，俄罗斯石油公司Rosneft正在申请至多1.5万亿卢布（420亿美元）国家援助。这显示美国对这家俄罗斯最大公司获得长期贷款的禁令正在对其造成伤害。

【全球黄金需求二季度下降16% 中国需求大降52%】行业组织世界黄金协会周四公布数据显示，由于来自印度和中国的珠宝业需求大幅减少，黄金的第二季度需求有16%的下降。中国在2013年超越印度成为全球最大的黄金用户，但是2014年第二季度的需求有52%的下滑，至192.5吨；印度同期的需求下降39%，至204.1吨。

盘面分析：2011年1月的回调低点一直压制着金价的上升，目前macd一直未见涮高dif与dea到时升高了不少，这样时间久了，将不利于多头，而周线上1326的高点近期很难突破，macd开始收阴，dif有意要下穿0轴，日线收小阳，带长上影，macd收阳，但较前短，dif与上行压力重，dea看多，ma6上穿后遇阻转向返回ma26。四小时ma6与ma26纠缠，macd转为阴线，dif与dea0轴上方死叉。

操作思路：上方阻力位在1318.33、1315.6、1312下方支撑1306.17、1282.39。

1. 黄金1317.84做空，止损1320看1306.43、1284.

2. 黄金不破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银19.78附近做多，止损19.45看20.23。

4. 美加1.0922做空，止损1.0951看1.0888、1.0793。

5. 美日102.47做多，止损102.06看102.9

6. 澳元0.9305做多，止损0.9285看0.9372、0.9421。

7. 欧元1.3372做空，止损1.3396看1.3294。

8. 英镑1.6675做多，止损1.6645看1.6821

9. .美瑞0.9061做多，止损0.9056看0.9095、0.9105、0.9123

10. .美元兑人民币6.162做空，止损6.17看6.04

11. 美指81.59做多，止损81.44看81.77