黄金、白银日内走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周二(4月21日)报告中写道，隔夜离岸市场上，现货黄金(1198.10, -5.00, -0.42%)小幅走高，开于1201.25/1202.25美元/盎司，主要因希腊局势愈发紧张，债务违约风险增加了黄金避险需求。黄金盘中下探测试1194.50/1195.50日内低位，并在50日移动均线1194.50附近寻得支撑，并最终反弹至1204.00/1205.00日内高位。金价最终收于1203.25/1204.25美元/盎司。

白银(15.94, -0.07, -0.44%)隔夜走高，并开于时段高位16.09/16.14。白银盘中曾一度回撤至15.90/15.95低位，随后回升至16关口上方，并最终收于16.02/16.07美元/盎司水平。

从技术面上来看，黄金隔夜小幅走高，并收于1203.00美元/盎司。黄金最终维持1178(3月31日低点)至1224(4月6日高位)区间震荡近一个月。DMI趋向指标读数为17，低于20下方，暗示短线方向不明。因此，黄金短线或难摆脱上述震荡区间。

白银收盘持平于16.02美元/盎司水平。白银自3月末就交投在下降通道中。该通道支撑和阻力分别位于15.77和16.50附近。ADX趋势指标方向不明，略显看跌。白银短线或面临测试3月11日低位15.29风险。