2014年8月14日黄金外汇行情解读

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本文观点: 这轮金价能否上升，大家都把眼光放到俄乌问题上，在美国及西欧国家的不断制裁升级下，俄罗斯是否能坚持下来这将是问题的核心，制裁损人不利己，对于俄罗斯是个伤害，同样美国与西欧国家也受伤不浅，这就是这场冷战是否能坚持下去的关键，这里边中国扮演的角色是个关键，中国一贯主张和平外交，这次地缘政治给中国带来了渔翁之利，同样，俄罗斯能否走下去也只有靠中国，这是唯一的出路，所以不管怎样，当今世界不可能有三次战争爆发的条件，也就只有这么个闹闹罢了，不管俄罗斯放弃也好，还是美欧等国家放弃也好，最终都不利好金银，这一点从克里一再呼吁俄罗斯与乌克兰和平解决问题看得出，这是他所期待的结果，他不希望看到战争给美国带来伤害，在这次角逐中，美国是输家，欧盟也是输家，最终他们会因伤不起而放手。

昨日没有因为上一交易日的上影小阳线受到制约，反而以中阳线填补了上影线，这将使得金价至少还得上行一个交易日，今日建议观望。

市场分析：【俄罗斯：不会退出世贸组织】俄罗斯经济发展部消息人士向俄新社透露，俄方不打算暂停俄罗斯的世贸组织成员资格，这在技术上不可能，将继续捍卫俄罗斯在该贸易组织的利益。

【俄罗斯宣布禁止进口乌克兰部分酒类产品】俄罗斯食品安全监管机构俄罗斯联邦消费者权益及公民平安保护监督局(Rospotrebnadzor)周三宣布，将禁止从乌克兰进口部分类型的酒类饮料，此举可能进一步加剧两国因为乌克兰东部亲俄武装起义而引起的紧张关系。

【欧盟商会呼吁中国放缓对外企的施压】欧盟商会周三呼吁中国方面放缓对外国企业所采取的行动，并希望中方公平地实施公司法，促进在中国的市场竞争。

【英国央行称计划在2015年初加息】英国央行周三公布季度通货膨胀报告，称如果英国国内薪酬增长速度加快，就会按照目前的规划在2015年初的时候提高利率。

【阿根廷批评债务违约案主审法官 拒绝重启谈判】阿根廷政府周三对负责债务违约案件审理的美国法官发起攻势，在批评美国联邦法院纽约曼哈顿地方庭法官托马斯-格里希亚（Thomas Griesa）发出的，将裁定阿根廷政府藐视法庭的威胁之余，也打消了市场对于该国将会很快重启与持有未参与债务重组债券的对冲基金之间协商的希望。

盘面分析：2011年1月的回调低点一直压制着金价的上升，目前macd一直未见涮高dif与dea到时升高了不少，这样时间久了，将不利于多头，而周线上1326的高点近期很难突破，macd开始收阴，dif有意要下穿0轴，日线收小阳，macd收阳，dif与dea看多，ma6上穿ma26。四小时ma6与ma26纠缠，macd虽然连续阳线，但量不大，dif与dea0轴上方纠缠。

操作思路：上方阻力位在1318.33、1315.6、1312下方支撑1306.17、1282.39。

1. 黄金1317.84做空，止损1320看1306.43、1284.

2. 黄金不破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银19.90附近做多，止损19.45看20.23。

4. 美加1.0909做多，止损1.0902看1.0936、1.0974。

5. 美日102.47做多，止损102.06看102.9、103.25、104.48

6. 澳元0.9305做空，止损0.9316看0.9280、0.9242。

7. 欧元1.3404做空，止损1.3428看1.3342。

8. 英镑1.6685做多，止损1.6670看1.6767、1.6794

9. .美瑞0.9071做多，止损0.9056看0.9095、0.9105、0.9123

10. .美元兑人民币6.15做多，止损6.14看6.17、6.18

11. 美指81.69做空，止损81.77看81.34