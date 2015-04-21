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|黄金外汇行情解读
|2015/4/21 10:00
|基本面：
|汇通网4月21日讯——周二(4月21日)亚洲时段，投资者主要关注澳洲联储公布的上次决议的会议纪要，澳洲联储上次决议维持基准利率不变，但仍然不排除此后降息的可能性。周一澳洲联储主席史蒂文斯再度表现澳元汇率过高，保留降息的可能性，这使得澳元承压。如果纪要显示澳洲联储的官员们讨论降息的可能性，那么澳元有可能进一步承压。欧洲时段，投资者主要关注欧元区公布的两项数据，德国以及欧元区的ZEW经济景气指数。同时投资者还需要关注希腊债务谈判的最新进展，希腊的谈判情况始终对欧元的走势有着重要的影响。
纽约时段，投资者首先关注加拿大的批发库存数据，该数据向好则支撑加元，反之打压加元。另外，周三凌晨4点30分，美国行业版的API原油库存将会公布，这将会对原油价格有重要影响。投资者密切关注。
|技术面：
|昨日走势意外收出擀子中阴线，MA6走平不灵中轨走平，macd延续收出阴线，四小时金价在布林轨底部运行，布林口走平，金价继续保持震荡。
|今日观点：
|综上所述，今日金价依然位于高位震荡，偏多整理，日内以逢低做多为主。
|今日思路：阻力位1200、1206.23、1208.96、1211.72、1215.1支撑位1191、1186.66、1183。
|1.黄金1195附近做空，止损1200看1191、1183；
|3.白银15.9做空，止损16.20看15.62、14.9；
|3.美加1.2168做多，止损1.212看1.246；
|4.美日119.33做多，止损118.98看119.68、120.59；
|5.澳元0.7704做空，止损0.7741看0.7583；
|6.欧元1.0753附近做空，止损1.0778看1.0572；
|7.英镑1.4890做空，止损1.4998看1.4808；
|8.美瑞0.9538做多，止损0.9505看0.9566、0.9609；
|9.镑日177.28做多，止损177.07看178.79；
|10.欧日128.18附近做空，止损128.6看127.66、126.66；
|11.美指98做空，止损99.1看96.73；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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