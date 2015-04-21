汇通网4月21日讯——周二(4月21日)亚洲时段，投资者主要关注澳洲联储公布的上次决议的会议纪要，澳洲联储上次决议维持基准利率不变，但仍然不排除此后降息的可能性。周一澳洲联储主席史蒂文斯再度表现澳元汇率过高，保留降息的可能性，这使得澳元承压。如果纪要显示澳洲联储的官员们讨论降息的可能性，那么澳元有可能进一步承压。欧洲时段，投资者主要关注欧元区公布的两项数据，德国以及欧元区的ZEW经济景气指数。同时投资者还需要关注希腊债务谈判的最新进展，希腊的谈判情况始终对欧元的走势有着重要的影响。

纽约时段，投资者首先关注加拿大的批发库存数据，该数据向好则支撑加元，反之打压加元。另外，周三凌晨4点30分，美国行业版的API原油库存将会公布，这将会对原油价格有重要影响。投资者密切关注。