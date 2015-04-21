美联储官员再发加息言论 现货黄金跌破千二关口

国际现货黄金周一（4月20日）先扬后抑，亚市尾盘触及日内高点1209.00美元/盎司后持续回落跌破1200关口，刷新日内低点1191.14美元/盎司。

纽约联储主席杜德利周一表示，他对经济反弹保证年内加息谨慎乐观；美联储罗森格伦同日称，目前的乐观条件支持美联储在今年加息，这与他上周的表态截然不同，他上周表示，美国加息的两个条件（就业市场进一步改善，对通胀将回升至2%抱有信心）尚不具备，不应武断行动。

上周五公布的美国3月核心通胀连续3个月上涨，年率增速高于预期，美联储将在今年晚些时候加息的预期受到支撑。

美国本月将召开的货币政策会议是市场关注的焦点，投资者将据此寻求美联储加息的时间线索。交易员在评估希腊希腊违约的风险，中国进一步放宽货币政策以提振这个第二大经济体的经济。这些因素也可能对金市产生影响。

ING Bank高级策略师Hamza Khan表示，“加息的不确定性可能会为黄金提供支撑，而且希腊及其他地区存在严重地缘政治风险担忧，这也将提振金价。当前，希腊局势尚未引起美元走强，但市场充满风险。”

欧元区财政部副部长会议将在周中召开，两天后将召开部长会议。希腊政府一名官员向媒体透露，希腊和债权人继续寻求改革以达成援助协议。

交易员称，希腊局势的不确定性可能提升欧元区的一些零售需求，但顶级消费区域亚洲的实物需求没有明显的上升迹象。

中国（世界上第二大经济体）经济增速下滑引起担忧，中国央行在周日下调了存款准备金率以帮助银行发放贷款提振经济。宽松的货币政策可能促进黄金的需求。然而，中国黄金溢价仍为1.0美元/盎司左右，与上周五一致。

一位交易员表示，“我们没有看到中国的巨大需求。”最大黄金消费国印度的消费者在周二节日Akshay Tritiya前停止了购买。