重磅！IMF考虑人民币SDR地位前 中国黄金储备将揭幕

中国挑战美国在全球贸易和金融中的主导地位，可能需要用到数量相当可观的黄金。

虽然世界早已不是金本位制，但美国和欧洲的央行储备中依然有很大一部分是黄金。中国在2010年成为世界第二大经济体，并加大努力让人民币切实成为美元的竞争者。这让人们猜测，为了使中国的3.7万亿美元外汇储备多元化，中国政府应该存储了大量黄金。

彭博行业研究根据贸易数据、国内产量和中国黄金协会的数据计算认为，自从2009年4月份最后公布数据以来，中国央行的黄金储备可能已经增长两倍，达到3，510公吨。这样的规模，将仅次于美国的8，133.5吨，位居全球第二。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek在多伦多接受电话采访称，“如果你要成为储备货币，你的资产负债表上除了其他法定货币之外还要有其他资产，”“在一个日益崛起的世界强国严重，黄金肯定是一个可行的价值储存手段。”

中国可能正在准备披露最新的黄金储备数据，因为决策者正在力推人民币跻身美元、欧元、日元和英镑的行列，纳入国际货币基金组织特别提款权(SDR)的货币篮子。野村控股在4月8日的报告中称，中国央行的数据可能在IMF下个月或10月份关于SDR的会议之前公布。

根据IMF的说法，在1973年布雷顿森林体系崩溃之前，黄金在国际货币体系中发挥中心作用。虽然黄金作用在此后日渐降低，但IMF依然持有2，814吨黄金，多数央行也在资产负债表中保有部分黄金储备。俄罗斯的黄金储备自2005年以来增长超过两倍。

中国是全球最大的黄金生产国，去年也是仅次于印度的第二大黄金消费国，但在中国央行2009年最后一次报告中，黄金储备仅占外汇储备的1%；其中占比最大的是美元。中国的外汇储备在10年中增长超过4倍，如今是全球规模最大的外汇储备库。

IMF预计美元占全球央行储备资产的63%，排名第二的欧元占22%。环球银行金融电信协会(Society for Worldwide Interbank FinancialTelecommunication)的数据显示，2月份的全球支付中，美元占比43%。