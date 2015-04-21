美联储大鸽派竟反水 黄金下破收敛区间重启跌势

国际现货黄金周一(4月20日)先扬后抑，亚市尾盘触及日内高点1209.00美元/盎司后持续回落跌破1200关口，刷新日内低点1191.14美元/盎司。

上周五公布的美国3月核心通胀连续3个月上涨，年率增速高于预期，美联储将在今年晚些时候加息的预期受到支撑。

纽约联储主席杜德利周一表示，他对经济反弹保证年内加息谨慎乐观；美联储罗森格伦同日称，目前的乐观条件支持美联储在今年加息，这与他上周的表态截然不同。

美联储大鸽派反水 加息口径逐步统一

波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)周一(4月21日)表示，美国经济1季度增长疲软，GDP增速需要反弹至2.5%-3.0%以达到充分就业和通胀升向2.0%。他表示，“我们都希望在一个适当的时点加息，目前还不是时机，但有望今年达成。”

罗森格伦此番讲话与上周的言论大有不同，他上周作出相当鸽派的表态。

罗森格伦上周表示，美联储两个加息条件(就业市场进一步改善、对通胀将回升至2%抱有信心)现在都还没有满足，3月份就业状况令人失望，没有清晰迹象表明通胀何时回归2%。他指出，美国还未满足升息的条件，即使等待时间很长，也不应武断地采取加息行动,在加息前经济应该具备强劲动能。他还表示，3月来美国就业市场的数据良莠不齐，失业率在5%才是全面就业；通胀一直在美联储2%目标之下，通胀实现目标前将会花费许多年，预计通胀上扬幅度不会超过预期区间。

目前，尽管美国1季度经济表现疲软，3月非农就业不佳，但数位美联储官员和相当市场分析人士认为，美国经济和就业将在2季度反弹。美联储多数官员仍预计可能在年内加息，罗森格伦周一的表态使美联储官员的观点更为一致。

纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)周一称，他对美国经济增长保障2015年加息相对乐观，然而他不确定通胀将上升。

美核心通胀连续三个月回升 油价反弹提振通胀预期

美国劳工部(DOL)在周五公布的报告显示，美国3月核心CPI月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值增长0.2%；美国3月核心CPI年率增长1.8%，创去年10月以来最大升幅，预期增长1.7%，前值增长1.7%。美国3月核心消费者物价指数(CPI)走高，已经连续三个月回升。

Amherst Pierpont Securities LLC全球策略师Robert Sinche在数据公布之前称，通胀前景开始变得明朗。他还表示，今年年底，美联储官员将会看到通胀会升至其制定的2%目标位。

路透社评论称，因2月汽油价格上涨3.9%创2013年2月以来最大增幅，房屋租赁需求增加抬升房价，加上食物价格出现抬头，美国此次CPI表现走高，为连续第二个月录得增长，表明了通胀的部分潜力应足以使美联储保证在今年开始加息。

三菱经济学家Chris Rupkey周五撰写报告称，随着经济接近全面就业，通胀率也出现加速，“正如教科书中描述的一样。”经济数据料让美联储官员对于通胀率将在未来几年升至2%目标的前景“大为宽心”，“加息即将到来”。

国际原油本周大涨，美国原油期货本周已连续第五周上涨(累计涨幅8.38%)，连续涨势创七年之最。

高盛(Goldman Saches)表示，在钻井平台数量出现创纪录下跌之际，美国原油产量和库存本月可能触顶。结束季节性维护的炼油厂到7月份有望把日需求增加约50万桶，帮助缓解85年来最严重的供应过剩局面。

通常，黄金是对冲原油引起的通胀的工具，油价的上涨一般会引起黄金需求的增加，从而推动金价上行。然而，在当前情况下，在当前情况下，美联储把通胀视为考虑加息的一个重要因素，上涨的油价缓解美国通胀下行压力，通胀企稳反弹或促使美联储尽早加息，这可能会对黄金构成压力。

黄金跌破盘整区间 新一轮跌势启动

日线图上看，现货黄金上周五收于55日均线上方，但周一未能守稳，金价跌破21日均线和55日均线形成的收敛区间，这意味着黄金近期可能进一步下行，初步目标位于34日均线(1187.25美元/盎司)，进一步目标位于1180，若金价跌破1170水平，后市或可触及1140美元/盎司。