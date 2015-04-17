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|黄金外汇行情解读
|2015/4/17 10:12
|基本面：
|汇通网4月17日讯——周四(4月16日)市场的焦点仍在美联储，美联储官员纷纷登台亮相，对美联储未来的政策走向各抒己见。美元方面由于美国公布的经济数据再度疲软，美元指数连续三日下跌。市场分析人士纷纷表示，由于近来美国经济数据大都不及预期，美联储6月升息的可能性不大，投资者不应过分看涨美元
|技术面：
|昨日k线收擀子阴线，上下引线基本对等，金价未能对1210产生冲击和突破，布林口收窄，macd继续放阴，但能量上有所减弱，近期恐陷入高位窄幅震荡整理。4小时周期金价下破布林中轨，ma6拐头向下，macd放阴，日内看空
|今日观点：
|综上所述，日内走势偏弱，金价恐继续看空至1186附近，后期或还是陷于高位震荡。
|今日思路：阻力位1206.23支撑位1186.84、1183.35、1165.55。
|1.黄金1201附近做空，止损1207看1186；
|2.1183不破，可做多，止损1180看1194；
|3.白银16.32做空，止损16.46看16.14；
|3.美加1.2218做空，止损1.224看1.2028；
|4.美日119.04做空，止损119.23看118.60、112.05；
|5.澳元0.7790做空，止损0.7821看0.7687；
|6.欧元1.0780附近做多，止损1.0736看1.0992；
|7.英镑1.4924做多，止损1.4895看1.5058；
|8.美瑞0.9558做空，止损0.9624看0.9521；
|9.镑日177.78做多，止损177.07看178.79；
|10.欧日127.31附近做多，止损126.39看128.66、129.66；
|11.美指97.33做多，止损97.2看98.13；
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