2015/4/17 10:12

基本面：

汇通网4月17日讯——周四(4月16日)市场的焦点仍在美联储，美联储官员纷纷登台亮相，对美联储未来的政策走向各抒己见。美元方面由于美国公布的经济数据再度疲软，美元指数连续三日下跌。市场分析人士纷纷表示，由于近来美国经济数据大都不及预期，美联储6月升息的可能性不大，投资者不应过分看涨美元

技术面：

昨日k线收擀子阴线，上下引线基本对等，金价未能对1210产生冲击和突破，布林口收窄，macd继续放阴，但能量上有所减弱，近期恐陷入高位窄幅震荡整理。4小时周期金价下破布林中轨，ma6拐头向下，macd放阴，日内看空

今日观点：

综上所述，日内走势偏弱，金价恐继续看空至1186附近，后期或还是陷于高位震荡。

今日思路：阻力位1206.23支撑位1186.84、1183.35、1165.55。

1.黄金1201附近做空，止损1207看1186；

2.1183不破，可做多，止损1180看1194；

3.白银16.32做空，止损16.46看16.14；

3.美加1.2218做空，止损1.224看1.2028；

4.美日119.04做空，止损119.23看118.60、112.05；

5.澳元0.7790做空，止损0.7821看0.7687；

6.欧元1.0780附近做多，止损1.0736看1.0992；

7.英镑1.4924做多，止损1.4895看1.5058；

8.美瑞0.9558做空，止损0.9624看0.9521；

9.镑日177.78做多，止损177.07看178.79；

10.欧日127.31附近做多，止损126.39看128.66、129.66；