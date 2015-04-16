黄金外汇行情解读

2015/4/16 9:30

基本面：

汇通网4月16日讯——周三(4月15日)纽约盘中，重大经济事件齐亮相，市场行情走势也是波澜起伏。欧洲央行决议先是粉末登场，但这并没有给市场带来太大的波动。接着，市场炒作美国公布的疲软数据，晚间美联储的褐皮书报告也并没有想象中那么乐观，美元指数结束了此前强劲的升势，回落至四日低位。原油价格的走势也十分吸引眼球，日内油价飙升6%，创下年度新高，主要受益于美国EIA原油库存增幅放缓。

美联储布拉德Bullard日内发表了较为中性的言论，一方面他在承认加息的同时，另一方面强调了逐步升息，加息后政策仍然宽松，且若加息后经济受冲击则会降息。布拉德表示，他担忧通胀预期是否正偏离2%目标，通胀预期下滑值得密切关注。加息过后，货币政策仍将非常宽松，如果美国经济在加息后遭遇冲击，则将会降息，美联储不应该在紧缩步伐上让市场感到意外。