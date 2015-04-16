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黄金外汇行情解读
2015/4/16 9:30
基本面：
汇通网4月16日讯——周三(4月15日)纽约盘中，重大经济事件齐亮相，市场行情走势也是波澜起伏。欧洲央行决议先是粉末登场，但这并没有给市场带来太大的波动。接着，市场炒作美国公布的疲软数据，晚间美联储的褐皮书报告也并没有想象中那么乐观，美元指数结束了此前强劲的升势，回落至四日低位。原油价格的走势也十分吸引眼球，日内油价飙升6%，创下年度新高，主要受益于美国EIA原油库存增幅放缓。
美联储布拉德Bullard日内发表了较为中性的言论，一方面他在承认加息的同时，另一方面强调了逐步升息，加息后政策仍然宽松，且若加息后经济受冲击则会降息。布拉德表示，他担忧通胀预期是否正偏离2%目标，通胀预期下滑值得密切关注。加息过后，货币政策仍将非常宽松，如果美国经济在加息后遭遇冲击，则将会降息，美联储不应该在紧缩步伐上让市场感到意外。
技术面：
昨日k线收大阳线，金价强势突破MA6和MA26均线，带动MA6均线转向，但是布林口在收缩，macd阴柱缩短，dif转向上攻dea，四小时周期MA6上攻与MA26均线产生金叉，金价触及布林上轨，macd阳柱放量。
今日观点：
综上所述，日内走势偏强，金价恐继续看多至1215附近，但限于日线的布林轨道状态，多头不要过于看高，后期或还是陷于高位震荡。
今日思路：阻力位197.24、1207.63支撑位1186.84、1183.35、1165.55。
1.黄金1203附近做多，止损1197看1215；
2.1215不破，可做空，止损1219看1203、1183；
3.白银16.36做多，止损16.26看16.62；
3.美加1.2284做空，止损1.2408看1.2028；
4.美日119.24做空，止损119.63看118.60、112.05；
5.澳元0.7646做多，止损0.7572看0.7733、0.7890；
6.欧元1.0710附近做多，止损1.0698看1.0785、1.0992；
7.英镑1.4864做多，止损1.4825看1.5058；
8.美瑞0.9670做空，止损0.9724看0.9521；
9.镑日观望；
10.欧日127.26附近做多，止损126.09看128.66、129.66；
11.美指98.33做空，止损97.2看96.73；
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