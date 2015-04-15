黄金外汇行情解读

2015/4/15 10:05

基本面：

汇通网4月15日讯——周二(4月14日)正当投资者茶余饭后谈论美联储何时加息之时，美元的走势似乎和大家开了个玩笑，周二美元连涨六日的势头并没有延续下去，这让持有大量美元多头的投资人乐极生悲。在不及预期的零售数据以及IMF下调美经济增长预期下，美元指数大幅回落近1%。然而，投资者目前依然对美国未来的经济表达出乐观的观点。虽然今年初美国异常多雪影响了经济活动，导致年初美国经济数据普遍疲软，但是随着冬去春来，美国的经济数据或将否极泰来。

技术面：

昨日日线收长下影阴线，金价最低触及自1142.65反弹以来的50%关键位，随后在IMF的对美下调预期，以及良好的欧元数据，使得金价收回跌幅，但是最后还是收盘在MA26线下方，布林收口，macd继续收阴，dif与dea看空趋势加强，四小时MA6线远离布林中轨下行，macd阴柱缩短，dif与dea交叉。

今日观点：

综上所述，日内走势偏空震荡，操作上反弹做空为主，重点关注1197.24附近阻力效果，日内白盘恐有反弹，197.24-1183.35区间操作

今日思路：阻力位197.24、1207.63支撑位1186.84、1183.35、1165.55。

1.黄金1197.24不破做空，止损1201.5看1186.84、1183；

2.1183.35不破，可做多，止损1180看1194.28、1197、1199

3.白银16.26做空，止损16.34看15.62；

3.美加1.2522做空，止损1.2584看1.2461、1.2435；

4.美日119.54做多，止损119.03看119.95、120.71；

5.澳元0.7606做空，止损0.7645看0.7572、0.7530；

6.欧元1.0628附近做多，止损1.0608看1.0785；

7.英镑1.4672做多，止损1.4565看1.4826、1.5058；

8.美瑞0.9840做空，止损0.9864看0.9767、0.9692；

9.镑日观望；

10.欧日127.26附近做空，止损127.43看126.55；

11.美指98.77做多，止损97.2看99.23；

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