黄金外汇行情解读

2015/4/14 10:23

基本面：

汇通网4月14日讯——周一(4月13日)美国没有重大经济数据公布，投资者对于美联储何时加息继续进行着热烈的讨论，上周美联储3月货币政策会议记录显示在6月升息仍有可能性，这引发了美元的这波热潮。目前，多数分析认为美联储9月升息最为合适。除了市场的加息预期，美联储票委威廉姆斯周一发表鹰派言论，这再度支撑美元。盘中美指冲击100关口未果后略有调整，不过截止收盘，美指仍然连续六日录得上涨。英国电讯报报道：英国保守党竞选活动隆重展开，卡梅伦称保守党是劳动人民的党，他将宣布保守党主持的政府下最低薪资收入的人民不用纳税

技术面：

昨日吞吃上周五的涨幅，收出擀子阴线，显示金价上行阻力沉重，MA6线指向布林中轨，布林收口，macd阴柱连续，dif与dea表现空头走势；四小时金价屈居布林中轨下方，但是macd阴柱在缩短，地方上走。这不利于空头有效展开走势。

今日观点：

综上所述，日内走势偏空震荡，操作上反弹做空为主，重点关注1201.55附近阻力效果，日内白盘恐有反弹，1208.58-1194.51区间操作

今日思路：阻力位1201.5、1208.58、1212.55支撑位1194.5、1189.05、1183.35。

1.黄金1208.5不破做空，止损1213看1194.5、1189、1183；

2.1194.56不破，可做多，止损1190看1201.55

3.白银16.26做多，止损15.98看16.75；

3.美加1.2609做空，止损1.2784看1.2526、1.2435；

4.美日119.84做多，止损119.73看120.28、120.71；

5.澳元0.7576做多，止损0.7532看0.7733、0.7890；

6.欧元1.0578附近做空，止损1.0608看1.0529；

7.英镑1.4672做多，止损1.4565看1.4826、1.5058；

8.美瑞0.9820做空，止损0.9904看0.9670、0.9521；

9.镑日175.72做多，止损175.1看177.25、178.84；

10.欧日127.06附近做空，止损127.3看126.55；

11.美指99.36做多，止损97.2看100.77；



