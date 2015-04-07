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|黄金外汇行情解读
|2015/4/2 8:47
|基本面：
|美联储（FED）周一公布的美国3月就业市场状况指数（LMCI）录得-0.3，为美联储计算的过去3年LMCI最低值。同时，2月LMIC由4.0下修至2.0。市场仍担忧美国劳动力市场的改善失去动力
|技术面：
|周一黄金日线收倒垂阴线，金价回落1215.10关键位，ma6线上升角度过大，macd量柱能量不足，金价在冲高1223后，受阻回落，未能打开周线分水岭阻力，日内关注ma6（1208.9）支撑，4小时周期在1219上方表现头部结构，ma6线拐头向下，macd阴柱递增，金价有回补缺口动机。日内关键支撑位1201。
|今日观点：
|综上所述，日内走势偏空，操作上回踩做多为主，重点关注1201附近支撑效果，如果此处企稳，那么可以以1198为止损做多。
|今日思路：阻力位1225、1219，1215支撑位1206、1201。
|1.黄金1201附近做多，止损1198看1215、1219、1225；
|2.白银16.52做多，止损16.33看16.86、17.20；
|3.美加1.2468做多，止损1.2428看1.2605、1.2743；
|4.美日119.38做多，止损119.3看120.13；
|5.澳元0.7587做多，止损0.7562看0.7679、0.7733、0.7890；
|6.欧元1.093附近做空，止损1.0995看1.0748；
|7.英镑1.4954做空，止损1.5007看1.4859、1.4765；
|8.美瑞0.9550做多，止损0.9479看0.9725、0.9803；
|9.镑日177.41做多，止损175.3看180.74；
|10.欧日130.51附近做多，止损129.89看138.3、147.2；
|11.美指97.15做空，止损97.6看96.43；