金立群或称为亚投行首位行长

由中国牵头的亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）迄今已吸引52个国家和地区抢搭这列”东方快车”。据中国财政部4月2日公布的信息，在现有成员国同意下，意大利、法国已成为亚投行的意向创始成员国，目前意向创始成员国增加至33个。

亚投行炙手可热，谁将领导亚投行成为各界关注的话题。据中国官方媒体央视报道，亚投行总部将落户北京，选址已确定在全国政协礼堂附近。而香港《南华早报》上周指出，中国财政部前副部长金立群可能成为亚投行的第一任行长。

金立群目前担任亚投行多边临时处秘书长，过去曾任亚洲开发银行副行长。《南华早报》引述中国国际经济交流中心高级研究员王军称，现年66岁的金立群是亚投行首任行长的头号人选。王军表示，金立群拥有”北京的强力支持，许多方面都对他相当肯定”。

文章指出，若金立群成为亚投行行长，他的职责将是提升北京在国际经济和金融规则制定的影响力，以制衡日本主导的亚洲开发银行和美国牵头的世界银行。分析人士还认为，如今已有超过50个国家申请加入亚投行，行长必须谨慎在东西方成员国的利益中取得平衡，这意味着在提升中国影响力的同时，避免制造亚投行是受到中方利益所支配的印象。《南华早报》援引王军称，金立群是干练的调节纷争能手，应付上述挑战游刃有余。”金立群愿意直面问题，从未逃避，总是尽全力去解决。”

非政府研究机构”中国战略思想库”的研究员赵昌会对《南华早报》表示，金立群肯定是亚投行行长候选人。他认为，一个优秀的候选人需要符合多项条件，包括熟悉政治议题和国际局势，出色的管理技能、与多国领导人对话的能力，以及建立稳定的融资机制的能力。

金立群何许人也？

出生于1949年的金立群是北京外国语大学英语文学硕士。赵昌会透露，金立群是中国改革开放时期最早在较高的学术层次攻读国际事务者之一，非常了解中国的需求。”他的英语流利，通过工作获取经验，不像其他人只是夸夸其谈。”

《财经》杂志在介绍金立群时写道，金立群考入北京外国语学院后师从英语大师王佐良和许国璋，攻读英美文学。1980年毕业后他被分配到财政部工作。中国社科院世界经济与政治研究所研究员何帆在其 “何帆研究札记”中发表文章称，由于金立群当年醉心于英语和文学，在前往财政部前很是犹豫，但许国璋认为”中国更需要经济和金融人才”，因此金立群最终进入财政部。尽管如此，金立群仍将翻译作为业余爱好，曾校译美国作者彻诺（Ron Chernow)所著的《摩根财团》一书。

《财经》介绍称，金立群一到财政部报道就被派往美国的世界银行总部，进入中国执行董事办公室工作，自此与国际金融事务结下不解之缘。1987年至1988年间，金立群曾赴波士顿大学经济学研究生院就读。1988年起先后担任财政部外事财务司副司长、财政部世界银行斯副司长、司长。文章指出，金立群的国际金融经验和能力在这一时期得到很大的锻炼和提高。2003年，金立群成为亚洲开发银行副行长，是该行成立以来首位中国籍高管。

缺乏成功投资决断

新浪财经2013年2页曾刊登一篇金立群专访。金立群在介绍自己在文学和财经领域等成就时表示：”我没有在美国读完博士，国家要我回来，我就回来了。经济学基本的东西我都读了，但是我没有一头扎到学术领域的深海里，没有时间去搞过分理论性的东西。作为我来讲，需要经济学方面比较全面的知识，但并不需要过分的学术性的东西，更重要的是政策水平，看问题的视角。”

《南华早报》引述曾经与金立群共事的一名官员称，比起中国许多政府官员，金立群没有什么官僚作风。该名官员对金立群在与同事相处时表现出的灵活态度印象深刻。”有些人在不喜欢某些事物时可能会提出反对，但金立群并不那么主观或固执。即使是他不喜欢的事，他也会说:我们就这么做，只要把伤害减至最小即可。”

这名官员表示，金立群非常有毅力，总是全力以赴直到达成目标。但他也认为，金立群缺乏做出成功投资决定的记录，若金立群如外传成为亚投行行长，这将对他构成相当大的挑战。