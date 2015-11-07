奥巴马否决Keystone XL输油管道项目 环保主义获得胜利

美国总统奥巴马(Barack Obama)周五(11月6日)正式宣布否决美加Keystone XL输油管道项目，宣示在这场长达7年之久的利益博弈中，环保主义最终获得了胜利。

奥巴马在一场新闻发布会上称，“输油管道项目对我国经济无法形成长久有效的贡献”，该项目不能降低国内汽油价格，从加拿大运来“更具污染性的”原油也无法提升美国能源安全。

加拿大TransCanada公司主导的Keystone XL输油管道项目预计能够日均供应80万桶原油，但此次的否决将令阿尔伯塔省油砂开采陷入僵局。然而此举能够令美国在11月30日召开的巴黎气候大会上拥有更强的话语权。

美国国务卿克里(John Kerry)曾在奥巴马最终决定做出前表示输油管道项目不符合国家利益，他认为批准Keystone XL项目“将严重削弱我们在应对全球气候变迁阵营中的领导力”。

Keystone XL输油管项目是建设一条将加拿大阿尔伯塔省生产的重油运送到美国德克萨斯州墨西哥湾地区炼油厂的输油管道，管道全长约2000公里。早在2008年加拿大TransCanada公司向美国国务院呈交了Keystone XL输油管项目许可证申请。但该项目遭到环保人士的激烈反对，历尽波折。

环保组织350.org联合创始人Bill McKibben称，“这是一场重大胜利”，奥巴马的决定“是具有历史意义的，这为化石燃料产业设置了一个先例”。

另一方面，TransCanada以及其他原油企业则认为输油管道项目可以提升北美能源安全，创造数以千计的工作岗位以及帮助缓解北美地区的原油供应过剩局面。

TransCanada首席执行官Russ Girling表示将会再度审核申请流程，同时不排除重新递交项目申请的可能。他在一份声明中称：“今日美国选择了象征意义而非实际价值与科学准则，感性战胜了理性。”

TransCanada曾在本周一向奥巴马政府递交了审批延期申请，希望美国政府在2017年换届之后再做出最终决定。此次否决的消息公布后，TransCanada股价应声重挫4.6%至43.15加元。