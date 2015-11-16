在美上市中资公司退市面临股东维权

招揽国际投资者容易，想退市却没那么简单。

数十家在美上市的中资公司计划私有化，然后回国上市以获得更高估值，以往这些公司是华尔街的宠儿，现在却首次面临少数股东的愤怒。资产管理公司公开要求给予更高溢价，以反映历史估值，而不是2015大跌后的股价。

根据汤森路透数据，今年约有33家中国内地公司计划从美股退市，这些交易合计价值400亿美元。但少数对冲基金和律师与一些决定不接受低价的投资者抱成一团，决意维权。

“我们希望施加尽可能大的压力，”英国对冲基金FM Capital的资产组合经理Lin Yang表示。该基金由利比亚主权财富基金投资，后者在中国脐带血库(6.36, 0.02, 0.32%)企业集团持有1.4%的股份。FM Capital敦促一个中国内地投资者团体提高收购价，称股票价值是开价的2.5倍。

“如果股东都保持沉默，那么就会卖亏，”Lin表示。今年8月份中国脐带血企业集团的估值最高时达到6.15亿美元，但如今中国脐带血企业集团的市值已经缩水至略超过5亿美元的水平；对该集团的收购报价是4月末发出的，当时对该集团的估值为5.12亿美元。

对中国脐带血企业集团的收购报价无截止期限，结果也不得而知。该公司未回应请求其发表评论的电子邮件。有少数股东今年在这方面大获成功，例如中国投资公司Vast Profit Holdings就在美国资产管理公司恒润投资等公司的压力之下，将其对世纪佳缘(6.85, 0.03, 0.44%)的收购价提高了34%，而在今年3月份原先的收购报价对世纪佳缘的估值只有1.789亿美元。

这种维权越来越活跃，或许还会影响到未来的收购交易。上周，也就是在宣布收购消息后仅仅三周，电商巨头阿里巴巴(75.85, -2.91, -3.69%)将其对视频流媒体服务商优酷土豆(26.51, 0.03, 0.11%)的收购报价提高了3%至每份美国存托凭证(ADR)27.60美元。

“上市公司在考虑是否私有化或别处上市之前，必须牢记在退市之前他们曾谋求过公众资金，这意味着他们必须意识到这一点，即少数股东在公司事务中会扮演一定的角色，”律师事务所Andrew W Y Ng & Co的咨询律师Michael Cheng称。

**“负面看法”**

随着中国经济增速放缓至20年来最慢的程度，中国企业在国内可能面临清算，与此同时，围绕“私有化”交易的紧张情绪，让一般国际股东对中国会计和企业治理的不安情绪加剧。这些中资企业的业务范围主要在中国国内。

投资者未来将规避中资企业(在美国)IPO。这只是凸显了负面看法，”阿拉巴马州伯明翰一对冲基金经理John Romero表示，他曾对人人网董事会称，该公司私有化要约报价低估了60%。

对于寻求就此置评的电子邮件，人人网没有回复。

Levi & Korsinsky LLP等律师事务所已经开始对中国企业的私有化要约公平性进行核查，这些中国企业包括瑞立汽配、中国明阳风电(2.11, -0.02, -0.94%)集团有限公司、社交工具陌陌(12.67, -0.58,-4.38%)。后者是在2014年12月上市的。

与此同时，电子商务公司当当网(6.67, -0.08, -1.19%)一小撮投资者还威胁要对大陆投资者提出诉讼，因其提出以6.32亿美元将公司私有化。该公司称，7月给出的私有化报价机缘非常巧合，因为之前两周其股价暴跌43%。

当当对寻求置评的电邮未予回复。

“目前还没有带来实质性影响，”代表包含对冲基金和散户投资者等120位股东的旧金山湾区一名当当投资者Kevin Lu表示。

“如果按当前这个报价达成协议，那就想得太简单了，购买方将被起诉。”