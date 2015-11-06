私募一哥走下神坛 徐翔被抓终结“妖股”时代？

随着“私募一哥”徐翔神话的破灭，在A股市场上兴风作浪的“妖股”们都纷纷歇菜，上周还天天封涨停板，这两天已疲态尽显。业界认为，徐翔被抓事件是个风向标，对类似操作风格的人将产生很大震慑力。而在多个违法案件处罚的推动下，内幕交易、操纵股价的违法成本大幅攀升，这将逐渐刹住“恶炒妖股”的A股邪气。

罚款亿元不如抓一人轰动

从网上流传的照片来看，他身着白色休闲西装，灰色休闲衬衣，头发略显稀疏，架着一副无框眼镜。手上戴着手铐，但神情还算淡然。

“时尚圈的人都在问：这个穿阿玛尼白西装的人是谁，为何被刷屏？财经圈的都在问：私募一哥徐翔被带走时为何身穿白大褂？”周日晚间，徐翔被抓捕的传言被传得沸沸扬扬。

而这一消息最终被新华社证实：泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，近日被公安机关依法采取刑事强制措施。目前，相关案侦工作正在严格依法进行中。

因从事内幕交易、操纵股票交易价格而栽跟头的，徐翔不是第一人。经历A股指数腰斩的黑暗期后，监管部门就开始加大对内幕交易、操纵股价的打击力度。仅在10月一个月时间里，证监会就通报对12起操纵市场案件、8起内幕交易案件作出行政处罚，案件罚没款金额总计超过20亿元。

证监会每周都开出上亿元的罚单，其影响力却远没有抓捕徐翔一人来得轰动。这一抓，打压了“妖股”，震动了市场，且影响力在不断发酵。

今年6月，传言称泽熙投资因涉嫌做空被调查；8月，传言称徐翔因涉嫌“股指期货交易”被调查。实际上，此前徐翔曾经7次被传“出事”，原因都是涉嫌操纵股市、内幕交易、老鼠仓交易等。无数次的传言后，这次真的被坐实了。

彪悍操盘造就“妖股”无数

18岁放弃高考，拿着几万元钱开始职业炒股；凭借彪悍的投资风格，让宁波一个小小的营业部全国尽知；2009年在上海成立泽熙投资管理有限公司，公司名字来源于他崇拜的毛泽东和康熙大帝……徐翔的经历和“成功”让他获得了“私募一哥”、“宁波涨停板敢死队总舵主”、“股神”的封号，在炒股圈里可谓无人不知无人不晓。

泽熙投资产品平均收益率在200%左右，在今年动荡的股市里依然“逆风飞翔”。泽熙投资官网数据显示，泽熙1至5期信托产品收益率最低也为160.34%，而最高则高达382.07%。这样惊人的逆市业绩恐怕连股神巴菲特也望尘莫及，很难不让人质疑。

然而更让人们津津乐道的还是徐翔那凶悍的操盘风格，集中资金，迅速拉高股价到涨停，再大举出货。不管是抄底重庆啤酒，还是大手笔参与鑫科材料定增，乃至此后“逼宫”宁波联合、工大首创等公司，再到徐翔以其母郑素贞之名控股大恒科技等，泽熙逐步构建起了一个庞大的资本帝国。

正是同徐翔相类似的操作风格让A股市场“恶炒小盘股”现象猖獗。股民们一定对上轮牛市里安硕信息、全通教育等百元“牛股”记忆犹新。安硕信息曾在1个月的时间里，股价从200元飙涨至450元，成为A股第一只400元股票，登顶“股王”宝座。

6月A股市场的大跳水把“股王”们打回原形，可好景不长，刚刚进入7月，老游戏换了新对象又重新玩起来，特力A、潜能恒信等“妖股”再现江湖。如特力A在过去的3个月里股价从10元涨到了90元，涨幅高达800%，市盈率已超千倍，被封“妖股之王”。

这些被恶炒起来的个股有着共同的特点，都是创业板等小盘股，业绩根本无法支撑股价。“市值小，控盘、控价就容易，少量的资金就可以把股价推到很高。目的是吸引散户，抵抗不住诱惑的散户若批量跟进买入，机构就会撤出。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新如此解释“妖股”的诞生之路。

恶炒个股暂难完全终结

“妖股”的表象投资机会令人垂涎，但上了“轿子”的股民最终惨成“抬轿子”的人。

“徐翔被抓，对市场上违法操纵股价的行为会起到震慑作用，‘妖股’暂时会收敛一些。”中国人民大学金融与证券研究所教授李永森对记者说。

中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏也表示，这次不能是一阵风、杀一儆百就完事，而是要从根本上反思中国证券市场内在的制度性缺陷。不论是监管部门还是协会组织，看到私募是大发展趋势的同时，更要加强法制化管理，确实保护广大投资者利益。

徐翔的罪责会遭到怎样的处罚？根据证券法和刑法，内幕交易罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。操纵证券市场情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

李永森直言，与获取的利益相比，其实违法的成本相对较低。他表示，我国证券市场正处于发展转轨过程中，难免会有制度欠缺和监管漏洞。漏洞对一些人来讲意味着“机会”，会利用漏洞获取巨大利益。在利益驱使下，恶炒“妖股”的现象还不会完全终结。但随着法律、制度的完善，监管水平的提升，这样钻空子的行为会逐渐减少。“这样的处罚，徐翔不是第一个，也不是最后一个。”



