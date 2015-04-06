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|黄金外汇行情解读
|2015/4/2 8:47
|基本面：
|汇通网4月6日讯——黄金本周盘初高开后持续上涨，目前接近1220美元，美国劳工部(DOL)周五(4月3日)公布的数据显示，美国3月非农就业人数增加12.6万人，远不及预期的增加24.5万人，创下自2013年12月以来的最低水平。美国3月失业率5.5%，预期为5.5%，前值为5.5%。美国劳工部还将2月非农就业人数下修至增加26.4万人，同时美元指数回调至96.50附近，这些都是黄金上涨的关键原因，日内黄金多头还将继续发挥，但欧美时段的美联储LMCI数据将较为关键，因为该指标常常对非农数据的好坏进行平衡。
|技术面：
|由于上周五恰逢，耶稣受难日，国际贵金属全天休市，即使美联储与周五公布非农数据，黄金因无法交易，而价格不动，这导致今日一早开盘高开高走，但是1225是周线的分水岭以及1219是月线的关键阻力，日内第一次触及1919可以做空，但是趋势上，周线级别为震荡，上方空间关注1225，如果突破，空间可看至1289，目前周线macd转为阳线，dif与dea金叉；日线周期金价关注是否企稳于1211，日内或有回踩1211机会，ma6显示看多，布林中轨也有转多趋势，macd沿线连续阳线
|今日观点：
|综上所述，日内走势偏多，操作上回踩做多为主，重点关注1211附近支撑效果，如果此处企稳，那么可以以1200为止损做多。
|今日思路：阻力位1289、1225、1219，支撑位1215、1206、1198.97。
|1.黄金1205附近做多，止损1198看1219、1225、1289；
|2.白银16.9做多，止损16.33看17.38、17.61；
|3.美加1.2468做多，止损1.2428看1.2605、1.2743；
|4.美日118.554做多，止损18.32看119.3、120.13；
|5.澳元0.7644做空，止损0.7674看0.7549；
|6.欧元1.0869附近做多，止损1.0834看1.1052、1.1116、1.1575；
|7.英镑1.4840做多，止损1.4761看1.4920、1.4965、1.5124；
|8.美瑞0.9505做多，止损0.9479看0.9725；
|9.镑日177.41做多，止损175.3看180.74；
|10.欧日129.4附近做多，止损129.89看138.3、147.2；
|11.美指98.03做空，止损98.6看96.43；