汇通网4月6日讯——黄金本周盘初高开后持续上涨，目前接近1220美元，美国劳工部(DOL)周五(4月3日)公布的数据显示，美国3月非农就业人数增加12.6万人，远不及预期的增加24.5万人，创下自2013年12月以来的最低水平。美国3月失业率5.5%，预期为5.5%，前值为5.5%。美国劳工部还将2月非农就业人数下修至增加26.4万人，同时美元指数回调至96.50附近，这些都是黄金上涨的关键原因，日内黄金多头还将继续发挥，但欧美时段的美联储LMCI数据将较为关键，因为该指标常常对非农数据的好坏进行平衡。