2015年4月2日黄金外汇行情解读

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|黄金外汇行情解读
|2015/4/2 8:47
|基本面：
|汇通网4月2日讯——周三(4月1日)就在市场认为美国就业市场逐渐向好，并热情的谈论美联储何时升息的时候。周三美国公布的ADP就业数据却给了市场当头一棒。该数据一年半来首次跌落20万人，也使得市场对周五公布的非农数据悲观起来，疲软的数据增加了市场的避险情绪。另一方面，希腊谈判仍然陷入僵局，而伊朗核谈判也没有结果同样激发避险。在此影响下，盘中美元指数回落跌至98关口，受累于疲软美国数据；现货金价跳涨至1200美元上方，受益于避险买盘，期金盘中3分钟内现4000余张多单；原油价格大涨5%，受益于原油库存增幅放缓和伊朗核谈判；欧元兑美元维持震荡，希腊债务危机依然拖累欧元。
|技术面：
|黄金昨日受布林中轨支撑，在美国GDP意外疲弱的推动下，强势拉升，最高触及4小时布林上轨，受阻回落于1203.78附近收盘，日线呈擀子大阳线，macd寥寥三根阴线结束下行，dif掉头反攻向上，但是尤然看不出转势看多的动能，日线布林轨道走平，1211是日内的关键阻力位，1194是关键支撑位。1194如果不能成为有效支撑，那么昨天的拉升就是一次诱多的走势，4小时布林轨道收口，中规走平趋势，macd现头部结构，dif上行停滞。
|今日观点：
|综上所述，日内走势偏高空为主，重点关注1193.4附近支撑效果，如果此处被击破，那么多头就没有上行空间。
|今日思路：阻力位1211.7、1205.10，支撑位1193.4、1181.7。
|1.黄金1205附近做空，止损1209看1193、1181.7；
|2.白银17.00做空，止损17.14止损17.38看16.75、16.5；
|3.美加1.2598做多，止损1.2552看1.2679、1.2760；
|4.美日119.63做空，止损120.13看119.3、118.54；
|5.澳元0.7589做空，止损0.7627看0.7551；
|6.欧元1.0758附近做空，止损1.08看1.0526；
|7.英镑1.4856做空，止损1.4885看1.4753；
|8.美瑞0.9655做多，止损0.9560看0.9743；
|9.镑日177.41做多，止损175.3看180.74；
|10.欧日128.8附近做空，止损129看127.97、126.89；
|11.美指98.做多，止损98看98.57、99.84；