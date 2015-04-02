2015年4月2日黄金外汇行情解读

汇通网4月2日讯——周三(4月1日)就在市场认为美国就业市场逐渐向好，并热情的谈论美联储何时升息的时候。周三美国公布的ADP就业数据却给了市场当头一棒。该数据一年半来首次跌落20万人，也使得市场对周五公布的非农数据悲观起来，疲软的数据增加了市场的避险情绪。另一方面，希腊谈判仍然陷入僵局，而伊朗核谈判也没有结果同样激发避险。在此影响下，盘中美元指数回落跌至98关口，受累于疲软美国数据；现货金价跳涨至1200美元上方，受益于避险买盘，期金盘中3分钟内现4000余张多单；原油价格大涨5%，受益于原油库存增幅放缓和伊朗核谈判；欧元兑美元维持震荡，希腊债务危机依然拖累欧元。