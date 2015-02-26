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2015年2月26日黄金外汇行情解读
博客时间：10:46:29（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）
本文观点:昨日不管耶伦怎么折腾，金价最终站稳1200了，这就是说日线短期回调已经结束，日线上，两根长下影线，构成早晨星，MA6拐弯，1202关键支撑有效，macd连收2阳，dif支持看多，4小时图上，macd在0轴上方，dif与dea保持看多走势，日内继续看多。
操作思路：上方阻力1219.11、1248.26下方支撑1200、1196.38、1185.49；
1. 黄金反弹1219.11附近做空，止损1223看1206.47、1200、1196；
2. 黄金不破1206.47做多，止损1203看1219、1238、1248；
3. 白银16.32附近做多，止损16.06看16.53、17.06；
4. 美加1.2427做多，止损1.2361，看1.2578；
5. 美日观望；
6. 澳元0.7850做多，止损0.7836看0.7959；
7. 欧元1.1430做空，止损1.1449看1.1297、1258；
8. 英镑1.5530做多，止损1.5470看1.5693；
9. 美瑞0.9516做空，止损0.9531看0.9451、0.9386、0.9310；