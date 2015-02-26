2015年2月26日黄金外汇行情解读
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2015年2月26日黄金外汇行情解读

26 二月 2015, 08:27
weiliang Li
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2015年2月26日黄金外汇行情解读

博客时间10:46:29本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日不管耶伦怎么折腾，金价最终站稳1200了，这就是说日线短期回调已经结束，日线上，两根长下影线，构成早晨星，MA6拐弯，1202关键支撑有效，macd连收2阳，dif支持看多，4小时图上，macd在0轴上方，dif与dea保持看多走势，日内继续看多。

操作思路上方阻力1219.11、1248.26下方支撑1200、1196.38、1185.49；

1. 黄金反弹1219.11附近做，止损1223看1206.47、1200、1196；

2. 黄金不破1206.47，止损1203看1219、1238、1248；

3. 白银16.32附近，止损16.0616.53、17.06； 

4. 美加1.2427，止损1.2361，看1.2578

5. 美日观望； 

6. 澳元0.7850，止损0.78360.7959

7. 欧元1.1430，止损1.14491.1297、1258

8. 英镑1.5530，止损1.54701.5693

9. 美瑞0.9516做空，止损0.9531看0.9451、0.9386、0.9310；

#黄金外汇