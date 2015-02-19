人民币贬值压顶 看空大军大增

在2014年人民币结束只涨不跌的“神话”之后，一系列疲软的中国经济数据让市场开始担忧人民币将面临更多的贬值压力。

据华尔街见闻报道，CQG2月17日数据显示，人民币对美元离岸价格跌至6.2765，远低于当天央行设立中间价6.133。在岸人民币本周一和周二也连续两个交易日逼近“跌停价”。2015年至今，人民币贬值幅度达到0.8%，去年全年则贬值2.4%，为2005年以来之最。

许多投资者开始认为中国需要跟随全球央行步伐——主动压低人民币汇率才能缓解经济增速放缓的现状。

管理着32亿美元的 Cambridge Strategy首席投资官Russell Thompson向《华尔街日报》表示，中国经济开始放缓的大背景意味着人民币今年将继续贬值。我们从2014年第四季度开始转为看空态度，中国可能会陷入债务陷阱之中。

管理规模10亿美元的Omni Macro Fund策略主管Chris Morrison则认为，即便中国央行不明确表态让人民币贬值，市场也会逐渐抛售人民币。人民币贬值有利于经济复苏。但是问题在于，中国央行一旦流露出这种意向的话，短期的资本外流会明显加剧。不过我们目前并没有做空人民币。

管理规模达到2,400亿美元的先锋资产货币策略主管Paresh Upadhyaya称，人民币单边升值已经成为历史。市场此前还没有经历过中国经济出现如此的放缓，因此趋势的转变对一些海外投资者而言可能会代价惨重。

新加坡银行高级货币策略师Sim Moh Siong在本月一份研究报告中认为，在周边国家竞相贬值本国货币的情况下，中国在全球范围内的竞争性正在降低。如果人民币继续选择亦步亦趋紧盯美元的话，在强势美元的大环境下，中国势必失去更多的竞争力。他预计未来中国央行可能会将日交易波动范围从目前的2%放大至3-4%，未来6-12个月内，美元对人民币有望升至6.35。

中国央行本周二(2月17日)公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。

央行此前数据显示1月新增外汇存款452亿美元，折合人民币约2,802元；而当月贸易顺差为历史高位的600亿美元，外商直接投资(FDI)为139.2亿美元。