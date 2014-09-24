2014年9月24日黄金外汇行情解读

博客时间：10:10:12（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天金价坐了趟过山车，虽说冲高1235，但又能怎样？收盘还不是在1223下方？既然如此，那逢高空就不能改变，我们期待1226进入操作空单。

市场分析：【美联储布拉德：预期明年第一季度末加息】圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德周二在一个银行业会议后接受记者采访时表示，他预期美联储将会在2015年第一季度末首次上调关键利率。

【俄罗斯官员称西方制裁不会妨碍向中国出口石油】俄罗斯能源部副部长基里尔-莫洛多索夫（Kirill Molodsov）周二表示，俄罗斯计划向中国出口更多石油，这不会受到西方国家制裁措施的影响。

【俄罗斯称2014年中俄贸易额将达900亿美元创记录】俄罗斯议会上院——俄罗斯联邦委员会议长瓦伦蒂娜-马特维延科（Valentina Matviyenko）周二表示，俄罗斯和中国之间的双边贸易额会在2014年达到创纪录的900亿美元。

【世贸组织下调今明两年全球贸易增长预期】世界贸易组织周二公布报告称，全球商品贸易在2014年和2015年的增长速度会低于之前预期，包括区域冲突和埃博拉疫情暴发在内的多重因素使得全球贸易快速返回强势增长路径的前景岌岌可危。

【希腊总理称有望早于预期退出国际援助项目】希腊总理安东尼斯-萨马拉斯周二在与德国总理默克尔举行会晤后表示，希腊将可能早于既定安排的时间退出其国际紧急救援计划，并将能够从明年起独自应付其金融需求。

盘面分析：周初的反弹是理所应当的，自然且必然的，我们曾经提示大家看多到1230，行情到1235有点惊喜，这个点足可以作为本周的高点，昨日收长上影，虽说阳线，不代表上涨，也不代表马上就跌，因为ma6开始停滞下跌，macd上涨，dif与dea上涨，四小时ma6上涨但是压着金价上行，macd降低，dif下行，日内或许是窄幅震荡整理消耗时间，调整指标到位重新下跌。

操作思路：反弹无力，关注上方阻力1223.87、1226.8、1228.12下方支撑1214.14、1213.7、1210、1180。

1. 黄金不破1226.23做空，止损1228，看1214.14、1213.7、1210、1180。

2. 黄金不破1228.26做空，止损1230，看1215、1210、1208、1180。

3. 白银观望。

4. 美加1.1065做多，止损1.1045，看1.1092。

5. 美日108.37做多，止损108.108.5看110。

6. 澳元0.8892做空，止损0.8929看0.8658。

7. 欧元观望。

8. 英镑1.6400做多 ，止损1..6352，看1.6471.

9. 美瑞0.9392做空，止损0.9433看0.9361。

10. 美元兑人民币6.14做空，止损6.15看6.13。

11. 美指84.8做空，止损84.99看83.63。