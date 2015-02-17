白银技术性反弹不宜追涨

在前期连续下挫多个振荡平台之后，白银上周五晚间意外走强，一举反弹至逼近17.5美元/盎司的位置。我们认为此番反弹更多来自于对黄金的跟涨，黄金在1220美元/盎司点位获得了一定的技术性反弹动力，而非来自基本面的因素驱动上行。本周一日间沪银的走势几近横盘，未能在上周五反弹的基础上进一步走高，也显示出内生上涨动力的不足。我们认为，从现阶段白银的货币属性及商品属性来看，均难以形成趋势性的利多。

从白银的货币属性来看，不管是美联储加息预期的升温，还是避险需求的消退，都不利白银进一步上涨。首先，自1月美国非农就业数据公布后，市场此前对一季度美国经济可能下滑，以及劳动力市场遭遇传统淡季的担忧大大缓解。而最新公布的去年12月JOLTS职位空缺数也表现积极，创下2001年以来新高，且自主离职率保持高位，这说明美国居民对就业的信心持续增强。JOLTS职位空缺数，也是美联储主席耶伦相当看重的就业市场指标之一，对其后期的货币决策具有指导意义。此外，1月美国每小时工资增长的走强，也表明美国就业的全面复苏已在形成对薪资增长的良性传导，这意味着美国消费与通胀的整体前景转向乐观。

也正是基于就业形势的一片大好，近期美联储加息预期重新得到提振。 目前美联储官员们的措辞明显较此前更偏鹰派，甚至有原本是鸽派的官员亦转变口风，认为伴随经济数据走好，美联储在逼近加息时点。我们认为，这是过去一周贵金属价格重心不断下移的重要原因。

而对于此前热炒的风险事件，伴随希腊债务双方态度的缓和，乌克兰2.0版停火协议的签订，市场避险情绪已显著回落。从近期希腊与欧盟、欧央行及德国之间多次的谈判来看，双方的态度已有明显妥协的迹象。上周，欧央行上调对希腊的紧急流动性规模至650亿欧元，德国亦表态不再坚持要求希腊满足当前救助项目中的每项条款，而希腊当局近期也重申进行结构性改革的承诺，并准备履行部分预算盈余的要求。本月底希腊当前救助项目将到期，而本月中旬也是其寻求延长现有救助的最后期限。我们预计，从欧元区的整体利益考量，只要希腊和德国都做出一定的让步，这场“退欧”风波将很快告一段落。与此同时，乌克兰2.0版停火协议签订，短时内的风险偏好也有所回升。

从白银现货供需面的角度来看，临近春节放假，白银下游厂家多已结束节前采购，消费端快速萎缩。尽管河南等地有多个铅冶炼厂减产及检修，导致铅阳极泥供应不足，银锭产量有所下滑，但由于消费也开始回落，整体现货库存保持上升，现货贴水亦维持在较高位置。

此外，从传统春节需求来看，由于金银饰品的前期原料采购早已完成，加之现阶段国内通缩压力较重，“中国大妈”买金意愿不足，更遑论白银，这也使得白银的商品属性难以形成利多。

综合来看，美国数据越好，市场就会越加注美联储加息提前，这是始终制约白银趋势性上涨的关键。当然，后期美国经济数据的好坏仍会不断左右美联储的最终决策，而即便是目前市场公认的6月加息时点，距今仍有段时日，市场还需要后期美国数据的不断走强来持续强化加息预期。因此短期的下打空间其实不大，但上涨亦缺乏强劲动力，预计短期振荡格局难破。