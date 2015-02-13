2015年2月13日黄金外汇行情解读
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2015年2月13日黄金外汇行情解读

13 二月 2015, 04:12
weiliang Li
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2015年2月13日黄金外汇行情解读

博客时间9:35:46本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:乌克兰达成停火协议，股市一片欢欣鼓舞，希腊获得延期，英央行透露加息预期，令欧系货币如鱼得水，风险偏好转移，黄金被冷落，尾盘收市不能站上1226.6上方，后市恐继续看空，今天周线收市，重点关注1219得失，日线macd能否成功筑底，关键1226.46能否突破，如果不破将继续在低位震荡，如果突破可能回调结束

操作思路上方阻力1261.89、1226下方支撑1219.2、1207、1180；

1. 黄金企稳1219附近做，止损1216看1227.5、1236；

2. 黄金不破1237.043，止损1240看1227.65、1219；

3. 黄金跌破1219.2做，止损1223看1150；

4. 白银16.755附近，止损16.5417.50； 

5. 美加1.2505，止损1.2570，看1.413

6. 美日118.96，止损120，看118.15、116.35； 

7. 澳元0.7758，止损0.77700.7710、0.7657

8. 欧元1.1346，止损1.12861.14051.1558

9. 英镑1.5362，止损1.53071.5464

10. 美瑞观望

11. 美元兑人民币6.24，止损6.26206.238 

12. 美元止损94.22止损94.0看94.47；

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