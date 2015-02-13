2015年2月13日黄金外汇行情解读

博客时间：9:35:46（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:乌克兰达成停火协议，股市一片欢欣鼓舞，希腊获得延期，英央行透露加息预期，令欧系货币如鱼得水，风险偏好转移，黄金被冷落，尾盘收市不能站上1226.6上方，后市恐继续看空，今天周线收市，重点关注1219得失，日线macd能否成功筑底，关键1226.46能否突破，如果不破将继续在低位震荡，如果突破可能回调结束。

操作思路：上方阻力1261.89、1226下方支撑1219.2、1207、1180；

1. 黄金企稳1219附近做多，止损1216看1227.5、1236；

2. 黄金不破1237.043做空，止损1240看1227.65、1219；

3. 黄金跌破1219.2做空，止损1223看1150；

4. 白银16.755附近做多，止损16.54看17.50；

5. 美加1.2505做空，止损1.2570，看1.413；

6. 美日118.96做空，止损120，看118.15、116.35；

7. 澳元0.7758做空，止损0.7770看0.7710、0.7657；

8. 欧元1.1346做多，止损1.1286看1.1405、1.1558；

9. 英镑1.5362做多，止损1.5307看1.5464；

10. 美瑞观望；

11. 美元兑人民币6.24做多，止损6.2620看6.238；

12. 美元止损94.22做多止损94.0看94.47；