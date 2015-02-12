A股短期上行趋势不变 投资者可安心持股过年

沪深两市大盘本周强势反弹，不过成交额依然维持低迷，显示投资者短期谨慎情绪较浓。业内人士认为，从目前来看，在宽松货币预期升温、打新资金回流市场和改革红利继续释放的大背景下，股指料跨年盘升。A股短期上行趋势不变，持股攒“红包”过年逐渐成为市场共识。考虑到A股的成交额出现萎缩，市场仍被存量博弈主导，在品种上投资者或可重点关注有业绩支撑的优质成长股。

股指喜迎“三连阳”

伴随着融资“去杠杆”进程的推进，股指一度连续调整，从3400点调整至3000点附近，市场中的悲观情绪弥漫。不过，本周A股重拾升势，各主要指数更是喜迎“三连阳”。沪综指本周连续三个交易日上涨，累计涨幅达到2.66%，报收于3157.70点，重新翻上3100点关口。与沪综指的走势趋同，深成指本周累计上涨4.40%，报收于11265.63点，突破11000点大关。与之相比，小盘指数短线震荡调整后，再度向历史新高发出冲击。中小板综指本周累计上涨208.33点，报收于8589.25点，距离8652.67点的历史新高仅有63点；创业板指数本周累计上涨41.88点，距离1809.72点的历史新高也仅有37点。

行业板块方面，本周28个申万一级行业指数全线飘红，涨幅榜前五位的行业板块是非银金融、计算机、通信、建筑装饰和银行，分别累计上涨5.69%、4.17%、2.95%、2.57%和2.34%。由此来看，与此前快速的风格切换行情不同，本周市场风格趋于均衡化，传统蓝筹股与新兴成长股出现“同升共舞”的和谐景象。

个股方面，本周正常交易的2359只股票中，有1760只股票实现上涨，占比达到74.60%。其中70只股票涨幅超过10%，332只股票涨幅超过5%，664只股票涨幅超过3%。此前股指震荡回调时，个股活跃度显著降温。本周伴随着股指止跌反弹，场内的赚钱效应出现明显好转，这有望进一步调动投资者的积极性。

分析人士指出，券商两融业务检查，融资“去杠杆”大门被开启是沪深股市调整的主因，不过伴随着融资连续偿还，这方面的压力开始减轻。此外，从3400点到3000点附近的调整对悲观情绪的释放已经比较充分，短期资金情绪将步入渐进式修复的轨道，这将对市场构成支撑。

持股过年渐成共识

临近岁末，节前持股还是持币的问题再次成为投资者关注的焦点。从目前来看，持股攒“红包”过节逐渐获得共识。业内人士认为，在宽松货币预期升温、打新资金回流市场和改革红利继续释放的大背景下，股指料跨年盘升，短期上行趋势不变，但反弹力度可能有限。

首先，宽松货币预期对于市场的支撑作用逐渐体现。数据显示，1月份CPI同比上涨0.8%，自2009年11月以来首次低于1%。1月PPI同比下降4.3%，连续35个月为负值。值得注意的是，PPI通缩加剧、CPI通缩风险隐现反而激发了投资者对于宽松货币政策的预期。海通证券指出，1月经济开局不佳，人民币短期贬值、经济低迷等均要求央行加大宽松力度。考虑到经济增速已经创出新低，通缩风险甚于2005年，未来可能会有至少1次以上降息，2次以上降准。总的看，弱势的经济数据已在市场的预料之中，对于市场所造成的扰动相对有限。但在资金面暖风频吹的背景下，短期资金面有望推动股指跨年盘升。