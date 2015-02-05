2015年2月5日黄金外汇行情解读

博客时间：12:14:42（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:欧盟与希腊之间在进一步受援事宜问题上的冲突在周三(2月4日)再度升级，而欧盟领导人寸步不让的态度则使得谈判再度陷入僵局。会谈间，欧洲议会主席舒尔茨(Martin Schulz)警告称，如果希腊方面继续不让步，将会陷入财政破产困境，但希腊财政瓦鲁法基斯则反唇相讥称：难道希腊还没破产吗？最后，对于希腊会否向俄罗斯求援的问题，瓦鲁法基斯表示，毋庸质疑，希腊永远不会向莫斯科求助，而事实上，俄罗斯方面也根本没有援助希腊的能力。

希腊与欧盟的谈判在周三陷入僵局，导致欧元再度暴跌，黄金因此受益回到1270附近，技术上 ma6线转为向上，金价受到MA26线的支撑，上一交易日收出小阳线，macd有筑底现象，KDJ超卖拐头，今日1280或成为关口，如能有效突破，则4浪回调将可能提示结束转为升五浪阶段。4小时图显示金价抬高震荡平台处于下降通道上边缘，随时有突破可能，macd支持看多，市场焦点转为今晚初请和周五的非农。

操作思路：上方阻力1320、1301.69、1288.41、1280.34下方支撑1258.1、1249.59、1246.2、1235.6、1202.89；

1. 黄金1258.6附近做多，止损1252看1262、1266、1270、1282；

2. 黄金升破1279.63做多，止损1275看1287、1301；

3. 黄金跌破1258.7做空，止损1266看1249.59、1218；

4. 白银17.31附近做多，止损17.14看17.59、18.27；

5. 美加1.2550做空，止损1.2591，看1.2180；

6. 美日117.37做空，止损117.89，看116.2；

7. 澳元0.7775做多，止损0.7762看0.7959、0.8005；

8. 欧元1.1358做空，止损1.1427看1.1226、1.1099；

9. 英镑1.5210做多，止损1.5173看1.5367；

10. 美瑞0.9235做空，止损0.9252看0.9196、0.9086；

11. 美元兑人民币6.259做空，止损6.265看6.238；

12. 美元止损94.35做空止损94.50看92.0；